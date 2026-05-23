Người có IQ, EQ cao thường 'giỏi' 3 việc này, nếu bạn có đủ thì xin chúc mừng
GĐXH - Trong cuộc sống, nhiều người thường cho rằng chỉ số IQ cao là chìa khóa quyết định thành công. Tuy nhiên trên thực tế, những người có thể đi đường dài và duy trì thành công bền vững thường không chỉ thông minh trong tư duy mà còn sở hữu khả năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử tinh tế với người khác.
IQ giúp con người phân tích, giải quyết vấn đề và học hỏi nhanh hơn. Trong khi đó, EQ lại đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị cảm xúc, duy trì các mối quan hệ và giữ được sự bình tĩnh trước áp lực. Những người vừa có IQ cao vừa có EQ tốt thường không quá phô trương, nhưng lại dễ tạo cảm giác đáng tin cậy và khiến người khác nể phục qua cách họ suy nghĩ, phản ứng và hành xử mỗi ngày.
Dưới đây là 3 đặc điểm rất dễ nhận thấy ở những người sở hữu đồng thời IQ và EQ cao.
Giỏi lắng nghe nhưng không dễ bị cuốn theo cảm xúc đám đông
Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của người có IQ và EQ cao chính là khả năng lắng nghe thực sự. Họ không nghe chỉ để phản hồi hay tranh luận, mà cố gắng hiểu cảm xúc, suy nghĩ và động cơ của người đối diện.
Trong các cuộc trò chuyện, kiểu người này thường ít khi cắt ngang lời người khác hoặc vội vàng đưa ra kết luận. Họ dành thời gian quan sát cách nói chuyện, thái độ và hoàn cảnh trước khi bày tỏ quan điểm. Chính sự điềm tĩnh đó khiến họ thường được đánh giá là người tinh tế, đáng tin và dễ tạo cảm giác an toàn khi giao tiếp.
Tuy nhiên, biết lắng nghe không đồng nghĩa với việc dễ bị ảnh hưởng. Người có IQ cao thường giữ được tư duy độc lập và khả năng phân tích riêng. Họ có thể tiếp nhận nhiều luồng thông tin khác nhau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tự đưa ra góc nhìn của mình thay vì chạy theo số đông.
Trong môi trường học tập hay công việc, đây thường là kiểu người không dễ “hùa theo” tâm lý tập thể. Khi người khác hoảng loạn hoặc phản ứng cảm tính, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh để đánh giá tình huống. Khi xảy ra tranh cãi, họ thường chọn cách quan sát, suy nghĩ rồi mới lên tiếng thay vì phản ứng bốc đồng.
Sự kết hợp giữa EQ và IQ giúp họ vừa có khả năng đồng cảm với người khác, vừa giữ được tính khách quan trong suy nghĩ.
Giỏi kiểm soát cảm xúc, đặc biệt trong những lúc áp lực
Nhiều người rất thông minh nhưng lại dễ nóng giận, mất bình tĩnh hoặc đưa ra quyết định cảm tính khi gặp áp lực. Ngược lại, người sở hữu cả IQ và EQ cao thường có khả năng quản trị cảm xúc rất tốt.
Điều này không có nghĩa họ không buồn, không căng thẳng hay không tức giận. Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ nhận diện được cảm xúc của bản thân và biết lựa chọn cách phản ứng phù hợp thay vì để cảm xúc điều khiển hành vi.
Khi gặp thất bại, họ ít có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Thay vào đó, họ thường bình tĩnh nhìn lại nguyên nhân để tìm hướng cải thiện. Khi bị góp ý hay chỉ trích, họ cũng không phản ứng quá gay gắt mà cân nhắc xem đâu là điều cần tiếp thu.
Nhiều nghiên cứu tâm lý học cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc có liên quan mật thiết đến năng lực lãnh đạo và mức độ thành công lâu dài. Một người càng hiểu bản thân và biết điều tiết cảm xúc thì càng dễ duy trì các mối quan hệ tích cực, đồng thời tránh được những quyết định bốc đồng gây hậu quả về sau.
Đây cũng là lý do nhiều người tuy không quá nổi bật ban đầu nhưng lại có khả năng phát triển ổn định và được tin tưởng trong công việc lẫn cuộc sống.
Giỏi học hỏi nhưng không thích khoe khoang hiểu biết
Một đặc điểm rất thú vị ở người vừa có IQ cao vừa có EQ tốt là càng hiểu biết lại càng khiêm tốn.
Họ thường có tinh thần ham học hỏi, tò mò với nhiều lĩnh vực khác nhau và luôn muốn cải thiện bản thân mỗi ngày. Tuy nhiên, họ không cố biến mọi cuộc trò chuyện thành nơi để chứng minh mình giỏi hơn người khác.
Thay vì tranh cãi để giành phần thắng, họ ưu tiên trao đổi để hiểu thêm những góc nhìn mới. Họ sẵn sàng thừa nhận bản thân chưa biết và cũng không ngại học hỏi từ người ít kinh nghiệm hơn.
Kiểu người này thường đặt câu hỏi nhiều hơn là liên tục khẳng định bản thân. Họ hiểu rằng kiến thức luôn có giới hạn và càng tiếp xúc nhiều, con người càng nhận ra mình còn rất nhiều điều cần học.
Chính sự khiêm tốn ấy giúp họ xây dựng được các mối quan hệ tích cực và tạo cảm giác dễ chịu với người xung quanh. Người khác thường cảm thấy thoải mái khi trò chuyện hoặc làm việc cùng họ vì không bị áp lực hay cảm giác bị đánh giá.
Ngoài ra, người có EQ và IQ cao cũng thường rất tinh tế trong cách thể hiện năng lực. Họ không cần phô trương quá nhiều nhưng vẫn khiến người khác nể phục nhờ cách giải quyết vấn đề hiệu quả, thái độ cư xử văn minh và khả năng tạo cảm giác tin cậy cho người đối diện.
IQ cao giúp thành công, EQ cao giúp đi đường dài
Trong xã hội hiện đại, chỉ thông minh thôi đôi khi chưa đủ. Khả năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử khéo léo và duy trì tư duy tích cực mới là những yếu tố giúp một người phát triển bền vững.
Những người có IQ và EQ cao thường không quá ồn ào hay thích thể hiện. Nhưng càng tiếp xúc lâu, người khác càng dễ nhận ra sự khác biệt của họ qua cách suy nghĩ tỉnh táo, thái độ điềm đạm và khả năng khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu.
Nếu bạn cũng sở hữu những đặc điểm trên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang có nền tảng rất tốt để phát triển bản thân, xây dựng các mối quan hệ chất lượng và tiến xa hơn trong cuộc sống.
