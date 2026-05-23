Nghiên cứu mới gây chấn động: Hơn 1/3 phụ nữ hối hận về lựa chọn bạn đời

Trong khi mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh tình yêu ngọt ngào và các câu chuyện hạnh phúc viên mãn, một nghiên cứu mới tại Mỹ đang khiến nhiều người phải nhìn lại thực tế của các mối quan hệ.

Theo khảo sát mới do công ty MyIQ thực hiện, cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người cho rằng họ đã “hạ thấp tiêu chuẩn” khi lựa chọn bạn đời hiện tại.

Kết quả nghiên cứu nhanh chóng thu hút sự chú ý khi phản ánh một thực trạng đáng suy ngẫm: Nhiều người đang ở trong mối quan hệ ổn định bề ngoài nhưng bên trong lại tồn tại cảm giác thiếu thỏa mãn hoặc nghi ngờ về sự tương hợp lâu dài.

Khảo sát được tiến hành trên hơn 4.000 cặp đôi đang yêu nhau tại Mỹ. Dữ liệu cho thấy, 33% số người tham gia cảm thấy họ đã chấp nhận đối phương theo cách “không đúng với kỳ vọng ban đầu” của mình. Trong khi đó, 28% lại tin rằng chính đối phương mới là người đang phải thỏa hiệp khi bước vào mối quan hệ.

Đáng chú ý, phụ nữ có xu hướng cảm thấy bản thân đã “thỏa hiệp” nhiều hơn nam giới. Cụ thể, 35% phụ nữ được hỏi cho biết họ nghĩ mình đã hạ thấp tiêu chuẩn khi chọn bạn đời, trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 31%.

Một cuộc khảo sát của MyIQ cho thấy, cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người tin rằng họ đã chấp nhận người yêu hiện tại của mình một cách miễn cưỡng.

Theo nhà tâm lý học Danielle Roeske thuộc Newport Healthcare, khái niệm “chấp nhận thỏa hiệp” trong tình yêu thường xuất hiện khi một người bỏ qua các giá trị cốt lõi, nhu cầu dài hạn hoặc sự hấp dẫn cảm xúc và thể chất thực sự chỉ để duy trì mối quan hệ.

Bà cho rằng sự hy sinh này có thể tạo ra cảm giác thiếu hụt kéo dài, ngay cả khi mối quan hệ trông có vẻ ổn định. “Đó là cảm giác luôn tồn tại điều gì đó quan trọng đang bị thiếu”, Roeske nhận định.

Chuyên gia này cũng cho rằng quá trình xã hội hóa cùng sự mất cân bằng trong cảm xúc là nguyên nhân khiến phụ nữ dễ có cảm giác “ổn định tạm bợ” hơn nam giới.

“ Phụ nữ thường được dạy phải nhạy cảm hơn về mặt cảm xúc và có xu hướng tự soi chiếu nội tâm nhiều hơn. Điều đó khiến họ đánh giá chất lượng mối quan hệ của mình kỹ lưỡng hơn theo thời gian”, bà nói.

Trong các mối quan hệ, phụ nữ thường là người đảm nhận phần lớn trách nhiệm liên quan đến giao tiếp, giải quyết xung đột và duy trì kết nối tình cảm. Theo Roeske, việc phải gánh vác những vai trò này khiến họ nhạy cảm hơn với các dấu hiệu mất cân bằng trong quan hệ yêu đương.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, nhóm tuổi từ 25 đến 34 là những người dễ nghi ngờ nhất về sự tương thích lâu dài. Có tới 41% số người trong độ tuổi này thừa nhận họ từng tự hỏi liệu mình đã chọn đúng người hay chưa.

Phụ nữ dễ cảm thấy mình "đang không ở bên người phù hợp" hơn nam giới.

Theo Roeske, đây là điều hoàn toàn bình thường bởi giai đoạn này thường đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ về cá nhân, sự nghiệp và nhận thức bản thân. Khi con người thay đổi nhanh chóng, họ cũng bắt đầu đánh giá lại xem mối quan hệ hiện tại có còn phù hợp với định hướng cuộc sống của mình hay không.

Bà cho rằng xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong tiêu chuẩn và kỳ vọng về tình yêu hiện đại, theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. “Ở khía cạnh tích cực, con người ngày nay sẵn sàng rời bỏ những mối quan hệ độc hại, thiếu thỏa mãn hoặc cản trở sự phát triển cá nhân hơn trước đây”, chuyên gia nói.

Theo bà, việc tự đặt câu hỏi về mối quan hệ không có nghĩa là tình cảm đang đổ vỡ. Ngược lại, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cá nhân đang chủ động nhìn nhận lại bản thân và đánh giá mức độ phù hợp của mối quan hệ theo thời gian.

Tuy nhiên, Roeske cũng lưu ý rằng các yếu tố xã hội hiện đại đang tác động mạnh đến cách giới trẻ nhìn nhận tình yêu. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, nhiều người liên tục tiếp xúc với những hình ảnh về cuộc sống lý tưởng, các mối quan hệ hoàn hảo hoặc những tiêu chuẩn tình cảm khó đạt được trong thực tế.

“Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa so sánh. Điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến cảm xúc của mỗi người về chuyện hẹn hò và cách họ đánh giá đối phương”, bà nhận định.

Chuyên gia lưu ý rằng, có sự khác biệt rõ rệt giữa sự lo lắng rất bình thường trong mối quan hệ và sự không phù hợp thực sự.

Trái ngược với người trẻ, nhóm từ 45 tuổi trở lên ít có xu hướng cảm thấy mình đang “ổn định tạm bợ” trong tình yêu hơn. Theo khảo sát, người lớn tuổi thường có cảm giác chắc chắn hơn với lựa chọn của mình.

Roeske lý giải, điều này xuất phát từ việc họ hiểu rõ bản thân hơn, có trải nghiệm sâu sắc hơn về các mối quan hệ và đưa ra quyết định ít mang tính bốc đồng hơn. “Thông thường, họ cũng có khả năng điều tiết cảm xúc tốt hơn, từ đó dễ chấp nhận những thiếu sót trong mối quan hệ mà không vội cho rằng mình đã chọn sai người”, bà nói thêm.

Dù vậy, chuyên gia tâm lý nhấn mạnh rằng, cảm giác nghi ngờ không nhất thiết đồng nghĩa với việc mối quan hệ phải kết thúc. Theo bà, vấn đề “thỏa hiệp trong tình yêu” hoàn toàn có thể được giải quyết nếu cả hai sẵn sàng đối thoại một cách trung thực.

Điều này có thể bao gồm phân chia lại trách nhiệm trong mối quan hệ, xây dựng lại sự thân mật cảm xúc và tạo ra những kết nối có chủ đích hơn giữa hai người. “Khi cả hai cùng sẵn sàng tham gia quá trình thay đổi, mối quan hệ có thể chuyển từ trạng thái chấp nhận thụ động sang đầu tư chủ động và thỏa mãn lẫn nhau”, Roeske chia sẻ.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh cần phân biệt rõ giữa những lo lắng bình thường trong tình yêu và sự không phù hợp thực sự.

Theo chuyên gia, nhiều người hiện nay rơi vào trạng thái kiệt sức vì các ứng dụng hẹn hò, sự thiếu nhất quán trong giao tiếp hoặc những thất vọng lặp đi lặp lại. Khi đó, họ có thể chuyển từ mong muốn tìm kiếm sự tương hợp thật sự sang tâm lý chỉ muốn “thoát khỏi cảnh cô đơn”.

“Việc quan sát các mô hình lặp lại theo thời gian thay vì chỉ tập trung vào những nghi ngờ nhất thời sẽ giúp phân biệt đâu là bất an thông thường và đâu là dấu hiệu cho thấy hai người thực sự không phù hợp”, bà kết luận.