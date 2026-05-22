Còn giữ thói quen chi tiền cho 3 thứ này, rất khó để giàu lên

Người có tư duy tài chính tốt thường không phung phí cho những thứ chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn nhất thời mà không tạo ra bất kỳ giá trị lâu dài nào. Muốn tương lai dư dả hơn, hãy sớm ngừng chi tiền cho 3 thứ dưới đây.

Chi tiền cho những thứ không có khả năng sinh lời

Rất nhiều người dành phần lớn thu nhập để chạy theo vẻ ngoài, xu hướng hoặc những món đồ xa xỉ chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời. Trong khi đó, người thực sự giỏi quản lý tài chính lại ưu tiên sự tối giản và hiệu quả.

Mark Zuckerberg từng chia sẻ rằng anh thường mặc những bộ đồ giống nhau để không mất thời gian và năng lượng cho việc lựa chọn trang phục mỗi ngày.

Đây không chỉ là thói quen đơn giản, mà còn phản ánh tư duy tập trung vào giá trị cốt lõi thay vì tiêu hao tiền bạc cho những thứ không cần thiết.

Nhiều người nghĩ rằng mua sắm liên tục là cách yêu bản thân, nhưng thực tế, nếu những khoản chi đó không giúp nâng cao năng lực, gia tăng tài sản hay tạo ra cơ hội tốt hơn trong tương lai, chúng chỉ khiến ví tiền ngày càng mỏng đi.

Người có tư duy tài chính thường ưu tiên dùng tiền để đầu tư, học kỹ năng mới, tích lũy tài sản hoặc tạo thêm nguồn thu nhập. Họ hiểu rằng tiền nên được sử dụng như một công cụ để sinh lời, thay vì chỉ để phục vụ cảm xúc nhất thời.

Mua quá nhiều món đồ có cùng công năng

Một trong những lý do khiến nhiều người không tiết kiệm được tiền là mua sắm trùng lặp mà không nhận ra.

Có người sở hữu hàng chục chiếc túi xách nhưng ngày nào cũng chỉ dùng một chiếc. Có người mua liên tục mỹ phẩm, tai nghe, đồng hồ hay quần áo dù những món cũ vẫn còn dùng tốt.

Khi nhìn riêng lẻ, mỗi món đồ có vẻ không quá đắt đỏ, nhưng cộng dồn lại là một khoản tiền rất lớn.

Đây là kiểu chi tiêu dễ khiến tài chính rơi vào trạng thái "thất thoát âm thầm". Người mua thường bị hấp dẫn bởi giảm giá, mẫu mã mới hoặc cảm giác sở hữu nhiều hơn người khác, thay vì đặt câu hỏi: "Mình có thực sự cần món này không?".

Người thông minh về tiền bạc luôn ưu tiên công năng trước cảm xúc. Họ sẵn sàng dùng một món đồ chất lượng trong thời gian dài thay vì liên tục mua thêm những món tương tự chỉ để thỏa mãn sự mới mẻ.

Nếu cảm thấy tiền cứ "không cánh mà bay", hãy thử dọn lại nhà cửa. Chỉ cần nhìn số lượng đồ đạc có chức năng giống nhau, nhiều người sẽ hiểu ngay vì sao mình mãi chưa có khoản tiết kiệm đáng kể.

Chi tiền cho những "niềm vui độc hại"

Có những niềm vui đến rất nhanh nhưng cũng biến mất rất nhanh, thậm chí còn để lại áp lực tài chính phía sau.

Điển hình nhất là thói quen "buồn thì mua sắm". Nhiều người khi căng thẳng, chán nản hoặc áp lực công việc sẽ tìm đến shopping như một cách giải tỏa cảm xúc.

Trong khoảnh khắc thanh toán đơn hàng, họ cảm thấy vui vẻ, phấn khích và dễ chịu hơn. Nhưng chỉ ít ngày sau, cảm giác ấy biến mất, còn tài khoản thì vơi đi đáng kể.

Đó chính là "niềm vui độc hại" — những cảm xúc tích cực ngắn hạn nhưng kéo theo hậu quả lâu dài.

Không chỉ mua sắm, nhiều thú vui tiêu tốn tiền bạc khác cũng hoạt động theo cơ chế tương tự: tiêu tiền để đổi lấy cảm giác vui tạm thời.

Người có tài chính ổn định thường tìm kiếm những niềm vui bền vững hơn như đọc sách, tập thể dục, học thêm kỹ năng, chăm sóc sức khỏe hay dành thời gian cho gia đình.

Những điều đó không chỉ giúp tinh thần tích cực lâu dài mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tiền bạc không quyết định tất cả, nhưng tư duy tiêu tiền quyết định tương lai

Nhiều người có thu nhập cao vẫn luôn thiếu tiền, trong khi có người kiếm không quá nhiều nhưng vẫn tích lũy được tài sản đáng kể. Khác biệt nằm ở tư duy chi tiêu.

Giàu có không bắt đầu từ việc kiếm được bao nhiêu, mà bắt đầu từ việc giữ được bao nhiêu và dùng tiền vào đâu.

Khi ngừng chi tiêu cho những thứ vô nghĩa, những món đồ dư thừa và những niềm vui ngắn hạn, bạn sẽ thấy tài khoản của mình dần thay đổi theo hướng tích cực hơn.