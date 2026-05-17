Vì sao con trai của Elon Musk có cái tên siêu độc lạ X Æ A-Xii?

Cái tên X Æ A-Xii trở thành đề tài nhiều người bàn tán - Ảnh: Sohu

Một cái tên khiến cả thế giới bối rối

Cậu bé X Æ A-Xii (sinh năm 2020), thường được gọi ngắn gọn là X, là con trai đầu lòng của Elon Musk và nữ ca sĩ Grimes. Những ngày gần đây, cái tên này lại được tìm kiếm rầm rộ sau khi cậu bé xuất hiện cùng cha trong chuyến tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc.

Giữa dàn doanh nhân vest đen nghiêm nghị, X nổi bật theo đúng nghĩa đen, khi chạy tung tăng bên cha, mặc áo ghi-lê lụa kiểu Trung Hoa và đeo chiếc túi đầu hổ khiến mạng xã hội Trung Quốc lập tức "săn hàng". Nhưng ngoài ngoại hình đáng yêu, thứ khiến dân mạng tò mò hơn cả vẫn là… cái tên. Vậy đọc thế nào mới đúng?

Theo chia sẻ của Grimes trong một cuộc phỏng vấn trước đây, tên của cậu bé được đọc gần giống "X Ash A Twelve". Trong đó, "X" được đọc như chữ X trong tiếng Anh. "Æ" phát âm là "Ash" - một ký tự có nguồn gốc Bắc Âu. "A-Xii" đọc là "A Twelve", vì "Xii" là số 12 viết bằng số La Mã.

Nói cách khác, dù nhìn giống tên một mẫu tàu vũ trụ hơn tên em bé, cách đọc thực tế lại không quá "hack não". Tiền Phong đưa tin.

Tuy nhiên để gọi ngắn gọn thì cậu bé thường được nhắc đến là "X".

Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau đó, chính Grimes đã lên tiếng giải thích rằng đây không phải cách đặt tên ngẫu hứng mà là sự kết hợp của khoa học, công nghệ, triết học và sở thích cá nhân của hai người.

X Æ A-Xii trong một ảnh chụp cùng ca sĩ Grimes và Elon Musk năm 2021.

Ý nghĩa của từng ký tự trong cái tên X Æ A-Xii

“X” – biến số chưa biết

Theo giải thích của Grimes, ký tự “X” tượng trưng cho biến số chưa xác định trong toán học.

Đó là biểu tượng quen thuộc trong đại số — đại diện cho điều chưa được khám phá, tiềm năng hoặc tương lai chưa định hình.

Nhiều người cho rằng chi tiết này phản ánh tư duy công nghệ và tinh thần khám phá đặc trưng của Elon Musk.

“Æ” – trí tuệ nhân tạo và tình yêu

Ký tự tiếp theo, “Æ”, được Grimes mô tả là cách viết mang phong cách riêng của từ AI (Artificial Intelligence – trí tuệ nhân tạo).

Ngoài ý nghĩa công nghệ, ký tự này còn được mẹ cậu bé cho biết gắn với khái niệm “love” (tình yêu) theo cách diễn giải cá nhân của cô.

Sự kết hợp này khiến nhiều người nhận xét cái tên vừa mang hơi hướng tương lai, vừa rất nghệ sĩ.

“A-12” – chiếc máy bay yêu thích của Elon Musk

Phần gây tò mò nhất chính là “A-12”.

Theo Grimes và Elon Musk, đây là cách viết tắt của “Archangel 12” — tiền thân của máy bay trinh sát tốc độ cao Lockheed SR-71 Blackbird, một biểu tượng hàng không mà cả hai đặc biệt yêu thích.

Điều khiến họ tâm đắc là chiếc máy bay này: Không trang bị vũ khí. Không thiên về tấn công. Nhưng sở hữu tốc độ và hiệu suất cực cao.

Ngoài ra, chữ “A” còn liên hệ tới “Archangel” (thiên thần hộ mệnh), đồng thời là tên bài hát yêu thích của Grimes.

Trong một cuộc trò chuyện công khai, Elon Musk từng thừa nhận phần lớn ý tưởng đặt tên đến từ Grimes, còn ông chỉ bổ sung yếu tố liên quan tới đam mê hàng không.

Elon Musk thường được khen là "ông bố công nghệ gần gũi".

Vì sao từ X Æ A-12 lại thành X Æ A-Xii?

Dù mang ý nghĩa đặc biệt, cái tên ban đầu lại gặp rắc rối pháp lý.

Tại California, luật quy định giấy khai sinh không được chứa chữ số hoặc một số ký tự không thuộc bảng chữ cái tiêu chuẩn.

Điều đó đồng nghĩa cái tên “X Æ A-12” không thể được chấp thuận trên hồ sơ hành chính.

Để giải quyết vấn đề mà vẫn giữ tinh thần ban đầu, cặp đôi quyết định đổi “12” sang chữ số La Mã “XII”, tạo thành tên chính thức: X Æ A-Xii

Theo Grimes, phiên bản này thậm chí còn “đẹp và nghệ thuật hơn”.

Vì sao công chúng thường gọi là “bé X”?

Do cái tên quá dài và khó đọc, công chúng lẫn truyền thông thường gọi cậu bé đơn giản là “X”.

Đây cũng là cách Elon Musk nhiều lần gọi con trai trong các lần xuất hiện công khai.

Dù tỷ phú công nghệ có nhiều người con, bé X lại là một trong những gương mặt thường xuyên xuất hiện cùng cha tại các sự kiện, chuyến công tác và cả văn phòng làm việc, từ đó trở thành nhân vật quen thuộc với truyền thông quốc tế.

Sau X, Elon Musk và Grimes còn có thêm hai người con là Exa Dark Sideræl Musk và Techno Mechanicus Musk — tiếp tục gây chú ý bởi những cái tên mang đậm màu sắc tương lai và công nghệ.

Có thể nói, với Elon Musk, việc đặt tên cho con không đơn thuần là chọn một cái tên đẹp hay dễ gọi, mà giống như gửi gắm một hệ tư duy về khoa học, trí tưởng tượng và thế giới tương lai mà ông theo đuổi.