Người đàn ông 43 tuổi ở Quảng Trị cứu phụ nữ đuối nước rồi lặng lẽ rời đi

Ngày 25/5, Công an phường An Đôn (thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) cho biết, anh Lê Ngọc Phúc (43 tuổi, trú tại phường An Đôn) vừa có hành động dũng cảm cứu nạn nhân bị đuối nước trên sông Thạch Hãn.

Khoảng 9h ngày 24/5, chị N.T.N.H. (SN 1990, trú huyện Vĩnh Linh) dừng xe trên cầu Thạch Hãn (đoạn qua phường An Đôn) bất ngờ nhảy xuống sông. Lúc này, một nhóm người dùng thuyền tiếp cận, cứu thành công nạn nhân và đưa vào bờ.

Người phụ nữ đuối nước được ứng cứu kịp thời. Ảnh NDCC.

Người phụ nữ đuối nước được người dân đưa đi cấp cứu và dần ổn định sức khỏe, còn người đàn ông có hành động dũng cảm lặng lẽ rời đi sau đó, không ai biết danh tính.

Qua tìm hiểu, mới biết anh Phúc là người có hành động dũng cảm cứu chị H.

Theo chia sẻ, khoảng 9h ngày 24/5, khi đi qua cầu Thạch Hãn, anh Phúc thấy xe máy cùng một số người dân tụ tập trên cầu, phía dưới sông có một người đang chới với giữa dòng nước.

Lúc này, anh Phúc chạy vòng qua phía bờ Bắc sông Thạch Hãn, nơi có chiếc thuyền đang neo đậu để nhờ giúp đỡ. Được 2 người trên thuyền hỗ trợ, anh Phúc hướng ra khu vực người phụ nữ đang chới với.

Sau khi thuyền tiếp cận gần nạn nhân, anh Phúc cởi quần áo rồi lao xuống dòng nước. "Khi tiếp cận được người phụ nữ, tôi lật nạn nhân để mặt hướng lên trên. Sau đó một tay ôm người phụ nữ, tay còn lại bám vào mạn thuyền để vào bờ", anh Phúc nói.

Anh Phúc cho biết thêm, cứu người là quan trọng nhất, may là thời điểm đó có chiếc thuyền cùng hai người dân khác hỗ trợ nên mới cứu được người phụ nữ.

