Hai chị em họ tử vong dưới ao đình trong ngày nghỉ lễ và lời cảnh báo tình trạng đuối nước

Xác nhận với PV, đại diện xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) cho biết, cách đây ít ngày trên địa bàn thôn Phú Ốc của địa phương xảy ra đuối nước thương tâm khiến 2 chị em họ bị tử vong dưới ao đình. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho gia đình các nạn nhân tổ chức hậu sự cho các cháu.

Theo đó, khoảng 14h chiều 30/4, tại ao đình thôn Phú Ốc (xã Thái Hưng), người dân địa phương phát hiện cháu L.T.V (SN 2014, trú tại thôn Phú Ốc, xã Thái Hưng) và cháu N.T.H.M (SN 2015, ở thôn Tiên La, xã Đoan Hùng, cùng huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị đuối nước. Khi mọi người đưa lên bờ, các cháu đã tử vong.

Ao đình (thôn Phú Ốc (xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà) - nơi xảy ra vụ việc đuối nước thương tâm.

Được biết, hai nạn nhân là chị em họ với nhau, vị trí xảy ra vụ đuối nước là ao đình ở gần nhà cháu L.T.V. Nguyên nhân ban đầu được xác định do buổi trưa hai cháu tự ý ra ao đình của thôn để tắm, sau đó dẫn đến sự việc đau lòng.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn xảy ra 15 vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của 15 người, trong đó có cả trẻ em và người lớn.

Đáng chú ý trong tháng 4/2025, tỉnh Thái Bình xảy ra 10 vụ đuối nước, trong đó chủ yếu nạn nhân là trẻ em. Cụ thể, ngày 4/4, tại thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng (huyện Tiền Hải) phát hiện cháu bé SN 2023 đuối nước tử vong tại ao trước cửa nhà. Ngày 12/4, một em học sinh SN 2012 tại thôn Phong Lạc, xã Đông Quang (Tiền Hải) cùng một số bạn đến tắm tại khu vực cống thoát nước thôn Chí Trung (xã Đông Quang); tuy nhiên trong lúc tắm nạn nhân không may bị đuối nước tử vong.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tại bến đò Giống, thôn Phương Cáp (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư).

Ngày 23/4, một sinh viên SN 2001, trú tại thôn An Để, xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư) cùng bạn tắm sông tại khu vực bến đò Giống (thuộc địa phận thôn Phương Cáp, xã Hiệp Hòa) không may bị đuối nước mất tích, ba ngày sau đó thi thể nạn nhân mới được tìm thấy...

Nguyên nhân của các vụ đuối nước rất đa dạng, từ việc trẻ em tắm ao, tắm sông không có sự giám sát của người lớn, đến việc người lớn bất cẩn trong quá trình lao động, sản xuất ở những khu vực sông nước.

Trước tình hình trên, các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống đuối nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khu vực sông, hồ, ao, kênh rạch, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra đuối nước.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Khai (huyện Vũ Thư) cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Rà soát, bổ sung biển báo nguy hiểm, rào chắn an toàn và bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ tại các địa điểm trọng yếu. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy, khai thác cát sỏi trái phép, gây mất an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, gia đình và cộng đồng cần nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em. Cha mẹ, người lớn cần quan tâm, giám sát chặt chẽ con em mình, không để trẻ tự ý ra sông, hồ, ao tắm khi không có người lớn đi kèm. Cùng với đó, dạy trẻ về các kỹ năng an toàn dưới nước, hướng dẫn trẻ tránh xa các khu vực nguy hiểm…