Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 110 kg, dài 2,5 mét
Sau 2 giờ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá trê khổng lồ dài 2,5 mét và nặng khoảng 110 kg.
Ông Yaşar İnceoğlu, một cư dân của Kapaklı, huyện Çerkezköy, tỉnh Tekirdağ, Thổ Nhĩ Kỳ, người đã đến đập Yeniçiftlik để câu cá. Người đàn ông này sau đó đã bắt được một con cá trê dài 2,5 mét và nặng khoảng 110 kg bằng cần câu của mình.
Khi mô tả trải nghiệm của mình, Yaşar İnceoğlu cho biết: "Tôi là một người câu cá nghiệp dư từ năm 1996. Đây là con cá trê lớn nhất mà tôi từng bắt được. Tôi đến đó để câu cá chép, nhưng lại bắt được một con cá trê.
Chúng tôi bắt được nó ở đập Yeniçiftlik. Tôi đến chỗ câu cá quen thuộc của mình và khi tôi thả dây câu, tôi nghĩ nó bị vướng vào đá. Sau đó, khi tôi cố gắng thu dây lại, tôi cảm thấy con cá chuyển động".
Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn, người đàn ông này mới kéo được con cá. Cùng với những người bạn, Yaşar İnceoğlu đã đưa được nó vào bờ.
"Con cá dài 2,5 mét. Tôi không có cơ hội cân nó, nhưng tôi ước tính trọng lượng của nó khoảng 110 kg", người đàn ông cho biết thêm.
Cá trê khổng lồ là loài cá được tìm thấy ở một số nơi trên thế giới. Loài này sở hữu cơ thể dài, thon, da trơn láng và không có vảy.
Cá trê khổng lồ có miệng rộng với nhiều râu cảm giác, giúp chúng tìm kiếm được thức ăn trong môi trường nước đục.
Màu sắc da của chúng thay đổi tùy theo môi trường. Nếu nước trong, thông thường cá có màu đen. Trong khi nước đục thường tạo ra các cá thể màu xanh lục nâu. Với hình dạng cơ thể thuôn dài, loài này có thể bơi lùi như lươn.
Phương Linh (t/h)
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