Người đàn ông Đức bị cáo buộc chuốc thuốc, cưỡng hiếp vợ suốt 15 năm

Theo công tố viên tại Tòa án Khu vực Aachen, bị cáo Fernando S. đã cho vợ dùng thuốc an thần từ năm 2009 đến mùa xuân 2024, sau đó thực hiện hành vi phạm tội. Ông còn bị cáo buộc chia sẻ video trong những nhóm trò chuyện trực tuyến, sử dụng nền tảng như Telegram và thậm chí đề nghị cho người khác lạm dụng vợ.

Điều tra viên cho biết họ thu được một đoạn phim dài ghi lại cảnh tấn công, kèm các bản ghi âm.

Bên ngoài phiên tòa xét xử vụ án tại Đức. Ảnh:

Fernando S. đối mặt 6 tội danh hiếp dâm, ba tội danh cưỡng ép tình dục, một tội danh gây thương tích nguy hiểm, cùng 30 cáo buộc xâm phạm đời tư qua các bản ghi hình. Ông từng là nhân viên hỗ trợ tại một trường học ở Alsdorf và bị giam giữ từ tháng 2. Trong ngày mở phiên, bị cáo được cho là đi khập khiễng vào tòa, trùm mũ che kín mặt. Công chúng sau đó được yêu cầu rời phòng xử để bảo vệ nạn nhân. Báo chí Đức cho biết bị cáo đã thừa nhận phần lớn hành vi sau cánh cửa đóng kín.

Tòa dự kiến làm việc nhiều phiên trước khi tuyên án vào giữa tháng 12.

Vụ án này được nhận định có tính chất tương tự vụ Pelicot từng gây chấn động nước Pháp, khi Dominique chuốc thuốc vợ gần một thập kỷ và đưa hàng chục đàn ông lạ vào nhà để cưỡng hiếp bà lúc bất tỉnh. Người vợ - Gisèle - sau đó từ bỏ quyền ẩn danh, trở thành biểu tượng phản kháng khi tiết lộ mình bị ít nhất 72 người đàn ông xâm hại.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Đức và châu Âu liên tiếp ghi nhận các cáo buộc bạo lực tương tự. Gần đây, một phụ nữ tên Amanda Stanhope cho biết cô bị bạn tình cưỡng hiếp hơn một nghìn lần trong lúc bất tỉnh. Sự lạm dụng kéo dài khiến cô từng tin bản thân mắc bệnh Alzheimer .