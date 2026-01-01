Người dân Nhật Bản làm gì vào ngày đầu tiên của Tết Dương lịch để cầu mong may mắn?

Năm 1873, Nhật Bản chính thức bỏ ăn Tết Nguyên đán theo lịch âm có từ hàng thế kỷ, chuyển qua ăn Tết dương lịch.

Tết dương lịch là một trong những kỳ nghỉ quan trọng nhất ở Nhật Bản. Tất cả các doanh nghiệp đều đóng cửa 4 ngày, từ 31/12 đến hết 3/1; một số người thậm chí còn nghỉ cả tuần để dành thời gian cho gia đình và người thân ở xa, theo trang Japan Dev.

Nhật Bản có một nền văn hóa phong phú, và vì năm mới là một trong những dịp quan trọng và được tổ chức long trọng nhất ở Nhật Bản, nên có rất nhiều phong tục xung quanh ngày lễ này vẫn còn lưu giữ dù Tết âm lịch đã bị bỏ từ lâu.

Giấc mơ đầu năm - Hatsuyume

Với người Nhật Bản, giấc mơ đầu năm được coi là thứ tiên đoán vận mệnh cho cả năm. Vì vậy trong quan niệm của người Nhật, nếu bạn mơ thấy núi Phú Sỹ, một quả cà tím hay một con diều hâu, bạn sẽ gặp may mắn trong năm mới. Tuy nhiên, chẳng có mấy ai mơ về quả cà tím mấy cả.

Cầu nguyện tại một ngôi đền

Ảnh: blog.japanwondertravel.com





Một trong những cách ý nghĩa nhất để đón chào năm mới ở Nhật Bản là đến thăm một ngôi đền. Trong chuyến thăm, mọi người sẽ cầu nguyện sức khỏe, sự thịnh vượng, sự bảo vệ của các đấng thần linh, đặc biệt là thực hiện nghi lễ truyền thống Hatsumode (viếng thăm đền chùa vào ngày đầu năm).

Các đền thờ lớn thu hút nhiều du khách nhất là Đền thờ Meiji Jingu ở Tokyo và Đền thờ Fushimi Inari ở Kyoto.

Lì xì cho trẻ em: Otoshidama

Phong bì lì xì cho trẻ em









Đây là một phong tục được trẻ em yêu thích, bởi vì otoshidama có nghĩa là tặng tiền cho trẻ em vào dịp năm mới, hoặc cụ thể hơn là vào ngày đầu tiên của năm mới.

Theo phong tục này, người lớn sẽ tặng tiền cho trẻ em trong những chiếc phong bì. Thường thì đó là cha mẹ, ông bà và những người thân thiết của trẻ. Tuy nhiên, phong tục này có thể khác nhau tùy từng gia đình, vì một số trẻ có thể chỉ nhận tiền từ cha mẹ, trong khi những trẻ khác nhận được từ tất cả những người thân lớn tuổi hơn. Số tiền được tặng không nhiều, và có thể khác nhau tùy thuộc vào từng gia đình.

Ngắm bình minh đầu tiên của năm: Hatsuhinode

Đây là một truyền thống khác dành riêng cho ngày đầu năm mới, bởi vì hatsushinode có nghĩa là "bình minh đầu tiên", và nó tượng trưng cho việc ngắm nhìn bình minh đầu tiên của năm mới.

Trước khi mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của tháng giêng, nhiều người Nhật thích ra ngoài và tìm một nơi để ngắm nhìn những tia sáng đầu tiên của ngày. Hành động này tượng trưng cho những hy vọng mà người ta dành cho năm mới và cũng mang ý nghĩa mang lại một khởi đầu mới cho cuộc sống.

Gửi thiệp chúc mừng năm mới: Nengajo

Tương tự như truyền thống gửi thiệp Giáng sinh, ở Nhật Bản, việc gửi thiệp chúc mừng năm mới cho bạn bè, gia đình và người thân ở xa là một phong tục phổ biến.

Khi truyền thống gửi thiệp đang dần mai một ở các nước phương Tây và thiệp điện tử đã gần như thay thế chúng, thì việc gửi thiệp chúc mừng, hay nengajo, cũng đang dần biến mất ở Nhật Bản.

Thưởng thức tiệc năm mới O-sechi ryori

Một trong những phần ăn truyền thống ngày tết ở Nhật





O-sechi ryori được làm với nhiều món, tượng trưng cho lời cầu mong may mắn, thịnh vượng và sức khỏe trong năm mới. Người Nhật từng phải lên kế hoạch và chuẩn bị tỉ mỉ cho truyền thống này trong nhiều ngày nhưng hiện nay các nhà hàng và siêu thị đều bán o-sechi đóng hộp.








