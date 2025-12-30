Băng trên đỉnh núi tan chảy, để lộ ra những thứ con người không dám tin vào mắt mình
Đây là những phát hiện thú vị nhưng đáng lo ngại.
Việc băng tan trên các đỉnh núi cao ở Na Uy đã làm lộ ra những khám phá khảo cổ học đáng chú ý. Trong khi những phát hiện gần đây tại các khu vực khai quật này rất thú vị, bản thân hiện tượng băng tan lại chỉ ra một vấn đề lớn hơn.
Điều gì đang xảy ra?
Theo Live Science, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật khu vực Aurlandsfjellet từ tháng 8 và đã tìm thấy các hiện vật như một bẫy tuần lộc 1.500 năm tuổi, cũng như các ghim nhỏ và công cụ mà các nhà khoa học chưa hiểu hết ý nghĩa.
Nhà khảo cổ Leif Inge Åstveit được Live Science dẫn lời cho biết: "Đây là những hiện vật chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy trong các cuộc khai quật thông thường, bao gồm một mái chèo bằng gỗ thông và một chiếc ghim cài quần áo làm từ gạc hươu." Chiếc ghim này, được chia sẻ trong một bài đăng trên Facebook bởi Secrets of the Ice, có hình dạng rất rõ ràng giống như một chiếc rìu thu nhỏ - ngụ ý rằng nó có thể là một loại vật trang trí hoặc công cụ.
Dù những khám phá này thú vị đến đâu, việc chúng xuất hiện sau hàng thế kỷ bị băng bao phủ lại là điều đáng lo ngại.
Tại sao sự xuất hiện của các phát hiện khảo cổ lại đáng lo ngại?
Nhiệt độ tăng cao, giống như những gì đang xảy ra tại địa điểm khảo cổ ở Na Uy, đang dẫn đến những điều kiện chưa từng có. Gần đây, băng vĩnh cửu tan chảy đã khiến nhiều cộng đồng rơi vào tình huống nguy hiểm.
Mặc dù các điều kiện cụ thể ở Bắc Cực như băng vĩnh cửu tan chảy, băng tan từ sông băng hoặc các tảng băng có những hậu quả tức thì đối với con người hoặc hệ sinh thái lân cận, nhưng tác động thực tế của nó lại lan rộng ra toàn hành tinh.
Lượng nước thừa có thể dẫn đến thủy triều dâng cao hơn trong các cơn bão, làm cho tác động của các sự kiện thời tiết như vậy trở nên tồi tệ hơn đối với nhà cửa hoặc các sinh vật ven biển. Có lẽ quan trọng nhất, việc ít băng ở các cực hơn khiến phần còn lại của địa cầu khó điều chỉnh nhiệt độ tăng cao hơn. Đây là một chu trình, vì những nhiệt độ tăng này dẫn đến các cơn bão hoặc các thảm họa thiên nhiên khác được tăng cường sức mạnh.
Mặc dù các cuộc khai quật khảo cổ như thế này có thể chỉ ra các vấn đề lớn hơn, chẳng hạn như việc đốt nhiên liệu bẩn, vốn đang bơm nhiệt vào hành tinh, nhưng một số khám phá khảo cổ thực sự đã tiết lộ các giải pháp khí hậu.
Chỉ năm ngoái, các nhà khoa học đã phát hiện ra một mảnh gỗ 3.775 năm tuổi gần như giữ được toàn bộ lượng carbon trong khi bị chôn vùi trong đất sét - một chiến thuật mà họ tin rằng có thể được sao chép để loại bỏ loại khí gây nóng lên toàn cầu này khỏi Trái Đất.
Nguồn: Live Science
