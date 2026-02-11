Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Theo Live Science, các nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia ở Santiago (Chile) đã sử dụng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để giải mã câu chuyện đằng sau một xác ướp lạ thường.
Xác ướp này được tìm thấy ngay bên ngoài một mỏ ngọc lam thời tiền Tây Ban Nha ở TP El Salvador phía bắc Chile, khu vực thuộc sa mạc Atacama.
Quá trình phân tích cho thấy xác ướp này là một người đàn ông qua đời khi mới 25-40 tuổi, sống vào khoảng năm 894-1016, tức giai đoạn mà Đế chế Wari sụp đổ và Đế chế Inca trỗi dậy trong khu vực.
Cuộc phân tích cũng tiết lộ người này đã qua đời do đa chấn thương, bởi một lực tác động mạnh từ phía trên khi ông đang cúi người.
Điều này khiến các nhà khảo cổ suy đoán rằng xác ướp này thuộc về một người thợ mỏ. Hơn 1.000 năm trước, ông đã gặp tai nạn thương tâm ngay trong mỏ ngọc lam bên cạnh, có thể là một vụ sập hầm mỏ.
Có lẽ người thân hoặc đồng nghiệp của người thợ mỏ xấu số đã đưa ông ra khỏi hiện trường và chôn cất ông ngay bên cạnh mỏ ngọc.
Việc người đàn ông này biến thành xác ướp là hoàn toàn tự nhiên, có thể do môi trường đặc biệt của Atacama.
Atacama được mệnh danh là "sa mạc tử thần", là nơi khô hạn nhất trên Trái Đất.
Vụ sập hầm mỏ có thể đã nhanh chóng bọc kín người này ngay sau khi qua đời, khiến thi thể không thể bị động vật hay vi khuẩn tấn công, hoặc bị ảnh hưởng bởi không khí bên ngoài. Tiếp đó, môi trường khắc nghiệt của sa mạc nhanh chóng rút cạn nước trước khi thi thể kịp phân hủy, biến ông thành xác ướp.
Bên cạnh đó, các khoáng chất trong mỏ ngọc lam cũng đóng vai trò như chất bảo quản tự nhiên, giúp thi thể cùng các món đồ tùy táng như cung tên, túi thuốc gây ảo giác vẫn còn nguyên vẹn sau hơn một thiên niên kỷ.
Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợChuyện đó đây - 14 giờ trước
Phát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Phát minh "như khoa học viễn tưởng" này có thể dậy sóng ngành hàng không toàn cầuChuyện đó đây - 1 ngày trước
Đó là phát minh gì?
Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thườngChuyện đó đây - 2 ngày trước
Trong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi nămChuyện đó đây - 2 ngày trước
Dân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.
Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chếtChuyện đó đây - 3 ngày trước
Các nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.
Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHICChuyện đó đây - 3 ngày trước
Những vật thể RELHIC là tàn tích từ vũ trụ sơ khai, thách thức những lý thuyết lâu đời.
Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da VinciChuyện đó đây - 4 ngày trước
Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã trích xuất được ADN từ một bức vẽ thời Phục Hưng được cho là của Leonardo da Vinci.
Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhấtChuyện đó đây - 6 ngày trước
Những bức ảnh được gửi về từ khoảng cách tới hơn 23,1 tỷ km của tàu Voyager đã dấy lên câu hỏi rằng ngoài chúng ta, liệu còn sự sống nào khác hay không?
Nhật thực toàn phần 2.700 năm trước ở Trung Quốc giúp khoa học hiện đại giải mã Trái Đất và Mặt Trời cổ đạiChuyện đó đây - 1 tuần trước
Một bản ghi chép ngắn gọn trong sử sách Trung Quốc cổ đại đã trở thành chìa khóa khoa học quan trọng, giúp các nhà nghiên cứu hiện đại đo lại tốc độ quay của Trái Đất và tái dựng chu kỳ hoạt động của Mặt Trời cách đây gần ba thiên niên kỷ.
Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đómChuyện đó đây - 1 tuần trước
Có lẽ không còn xa, khi thứ duy nhất gợi nhắc về đom đóm chỉ còn là ca khúc, áng văn thơ... vang lên đâu đó. Và những đốm sáng lập lòe ngoài đời thực sẽ biến mất hoàn toàn.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi nămChuyện đó đây
Dân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.