Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Thứ tư, 20:28 11/02/2026 | Chuyện đó đây

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Theo Live Science, các nhà nghiên cứu từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia ở Santiago (Chile) đã sử dụng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để giải mã câu chuyện đằng sau một xác ướp lạ thường.

Xác ướp này được tìm thấy ngay bên ngoài một mỏ ngọc lam thời tiền Tây Ban Nha ở TP El Salvador phía bắc Chile, khu vực thuộc sa mạc Atacama.

Người đàn ông tự biến thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile - Ảnh 1.

Sa mạc Antacama của Chile, nơi xác ướp bí ẩn được tìm thấy - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Quá trình phân tích cho thấy xác ướp này là một người đàn ông qua đời khi mới 25-40 tuổi, sống vào khoảng năm 894-1016, tức giai đoạn mà Đế chế Wari sụp đổ và Đế chế Inca trỗi dậy trong khu vực.

Cuộc phân tích cũng tiết lộ người này đã qua đời do đa chấn thương, bởi một lực tác động mạnh từ phía trên khi ông đang cúi người.

Điều này khiến các nhà khảo cổ suy đoán rằng xác ướp này thuộc về một người thợ mỏ. Hơn 1.000 năm trước, ông đã gặp tai nạn thương tâm ngay trong mỏ ngọc lam bên cạnh, có thể là một vụ sập hầm mỏ.

Có lẽ người thân hoặc đồng nghiệp của người thợ mỏ xấu số đã đưa ông ra khỏi hiện trường và chôn cất ông ngay bên cạnh mỏ ngọc.

Việc người đàn ông này biến thành xác ướp là hoàn toàn tự nhiên, có thể do môi trường đặc biệt của Atacama.

Atacama được mệnh danh là "sa mạc tử thần", là nơi khô hạn nhất trên Trái Đất.

Vụ sập hầm mỏ có thể đã nhanh chóng bọc kín người này ngay sau khi qua đời, khiến thi thể không thể bị động vật hay vi khuẩn tấn công, hoặc bị ảnh hưởng bởi không khí bên ngoài. Tiếp đó, môi trường khắc nghiệt của sa mạc nhanh chóng rút cạn nước trước khi thi thể kịp phân hủy, biến ông thành xác ướp.

Bên cạnh đó, các khoáng chất trong mỏ ngọc lam cũng đóng vai trò như chất bảo quản tự nhiên, giúp thi thể cùng các món đồ tùy táng như cung tên, túi thuốc gây ảo giác vẫn còn nguyên vẹn sau hơn một thiên niên kỷ.

Anh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Phát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Phát minh "như khoa học viễn tưởng" này có thể dậy sóng ngành hàng không toàn cầu

Phát minh "như khoa học viễn tưởng" này có thể dậy sóng ngành hàng không toàn cầu

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Đó là phát minh gì?

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Trong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.

Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC

Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Những vật thể RELHIC là tàn tích từ vũ trụ sơ khai, thách thức những lý thuyết lâu đời.

Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da Vinci

Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da Vinci

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã trích xuất được ADN từ một bức vẽ thời Phục Hưng được cho là của Leonardo da Vinci.

Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Những bức ảnh được gửi về từ khoảng cách tới hơn 23,1 tỷ km của tàu Voyager đã dấy lên câu hỏi rằng ngoài chúng ta, liệu còn sự sống nào khác hay không?

Nhật thực toàn phần 2.700 năm trước ở Trung Quốc giúp khoa học hiện đại giải mã Trái Đất và Mặt Trời cổ đại

Nhật thực toàn phần 2.700 năm trước ở Trung Quốc giúp khoa học hiện đại giải mã Trái Đất và Mặt Trời cổ đại

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Một bản ghi chép ngắn gọn trong sử sách Trung Quốc cổ đại đã trở thành chìa khóa khoa học quan trọng, giúp các nhà nghiên cứu hiện đại đo lại tốc độ quay của Trái Đất và tái dựng chu kỳ hoạt động của Mặt Trời cách đây gần ba thiên niên kỷ.

Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm

Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Có lẽ không còn xa, khi thứ duy nhất gợi nhắc về đom đóm chỉ còn là ca khúc, áng văn thơ... vang lên đâu đó. Và những đốm sáng lập lòe ngoài đời thực sẽ biến mất hoàn toàn.

Xem nhiều

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Chuyện đó đây

Dân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.

Nhặt được vàng ở bãi rác, người đàn ông mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Nhặt được vàng ở bãi rác, người đàn ông mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Chuyện đó đây
Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất

Chuyện đó đây
Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Chuyện đó đây
Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm

Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top