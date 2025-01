Người dân phản ánh nhiều nút giao ở Hà Nội 'đang xanh bỗng dưng nhảy đỏ' khiến lái xe không kịp trở tay

Sau khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025, ý thức của người tham gia giao thông đã được cải thiện rõ rệt, tình trạng vượt đèn đỏ, dừng đèn đỏ không đúng quy định... đã được hạn chế.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cũng phản ánh, tại một số nút giao ở TP Hà Nội đang có hiện tượng đèn tín hiệu giao thông đang xanh bỗng dưng chuyển đỏ, gây khó khăn, bất tiện cho người dân khi tham gia giao thông.

Cụ thể, sáng 4/1, anh Đ.H.L. đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc (quận Hà Đông) đang từ 6 giây màu xanh bỗng dưng nhảy sang đỏ đúng lúc xe ô tô của anh L. vừa đi qua nút giao, không kịp dừng lại.

Ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc (quận Hà Đông) đèn đang từ 6 giây màu xanh bỗng dưng nhảy sang đỏ.

Theo anh L. chia sẻ, đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này đã bị lỗi từ lâu "khoảng 2-3 tháng trở lại đây", khiến nhiều người dân khi lưu thông qua khu vực không khỏi "tương tư".

Cũng trong sáng 4/1, tại phố Chu Huy Mân, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, anh Q.N. phản ánh việc đèn tín hiệu giao thông đang 34 giây xanh cũng chuyển luôn sang đèn vàng ngay khi xe anh N vừa đi qua.

Đường Chu Huy Mân (quận Long Biên) sáng nay ngã tư đèn xanh đang 34 giây chuyển luôn sang đèn Vàng.

Một trường hợp khác được ghi nhận vào lúc 19 giờ tối 3/1, tại nút giao phố Tây Sơn - Thái Thịnh, hướng đi Ngã Tư Sở, đèn xanh đang từ 16 giây bỗng nhảy sang đèn đỏ, không có đèn vàng. Thời điểm trên, nhiều phương tiện cũng đã di chuyển vào nút giao, không kịp dừng lại

Nút giao phố Tây Sơn - Thái Thịnh, hướng đi Ngã Tư Sở, đèn xanh đang từ 16 giây bỗng nhảy sang đèn đỏ

Tương tự, tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), vào khoảng 16 giờ 28 phút ngày 3/1. Trong khi hàng chục phương tiện đang di chuyển qua nút giao, đèn tín hiệu đang ở 17 giây xanh bỗng dưng quay luôn về đỏ, không có đèn vàng.

Nút giao Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng đèn xanh đang ở 17 giây nhảy luôn về đỏ.

Một số nút giao khác ở Hà Nội cũng được phản ánh có hiện tượng "nhảy đèn" như: Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (hướng đi Nguyễn Xiển); Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục (hướng đi hầm chui Big C); Ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, ngã Tư Kim Mã - Núi Trúc...

Việc đèn tín hiệu giao thông "nhảy" bất ngờ khiến dư luận không khỏi thắc mắc, trong những trường hợp như trên, nếu không kịp dừng lại mà tiếp tục di chuyển thì có bị phạt nguội hay không?; các phương tiện như xe máy không có camera hành trình, nếu chẳng may gặp trường hợp này, bị thổi phạt thì phải làm sao để chứng minh?... Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, khắc phục sự cố đèn giao thông tại các nút giao trên để đảm bảo việc xử phạt "đúng người, đúng tội".

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, lỗi vi phạm do "nhảy đèn" sẽ không bị xử phạt (kể cả phạt nguội). Cục CSGT cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an các địa phương, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát sửa chữa đèn tín hiệu, kiến nghị đơn vị vận hành, quản lý đèn tín hiệu giao thông sớm nâng cấp các đèn đã cũ.

Tại Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải hiện đang tiến hành rà soát, yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục nhanh nhất hiện tượng "nhảy đèn" tại một số nút giao.

