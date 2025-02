Người phụ nữ 48 tuổi bị nhiễm não mô cầu, bác sĩ chỉ ra những nguy cơ có thể dẫn đến tử vong

Nam thanh niên 18 tuổi vỡ đại tràng, trực tràng do bị bạn dùng vòi hơi xịt vào hậu môn GĐXH - Nam thanh niên 18 tuổi bị bạn làm cùng đùa nghịch dùng máy xịt hơi dí vào hậu môn dẫn đến vỡ đại tràng, trực tràng.

Phát hiện bị nhiễm não mô cầu khi về quê ăn Tết

Ngày 17/2, tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân nữ 48 tuổi bị viêm màng não - nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể cấp. Sau 4 ngày điều trị tích cực, các xét nghiệm đã âm tính với vi khuẩn não mô cầu, chỉ số xét nghiệm máu và dịch não tuỷ đã gần trở về bình thường.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh nhân sống ở TP.HCM, ngày 27/1 có di chuyển bằng xe ô tô khách về Hà Nam để ăn Tết. Ngày 7/2, bệnh nhân có biểu hiện sốt rét run liên tục, tình trạng ngày càng nặng. Tối cùng ngày, bà bắt đầu có những biểu hiện đau đầu, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, lơ mơ, nhận thức chậm. Gia đình có đưa vào viện tại Hà Nam chụp chiếu, đánh giá, sau đó được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước những dấu hiện bệnh trạng, các bác sĩ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới nghi ngờ bệnh nhân bị viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu nên tiến hành điều trị kháng sinh đặc hiệu và khoanh vùng cách ly. Khoa Vi sinh soi dịch não tuỷ thấy song cầu Gram âm hình hạt cà phê và kết quả phân tích nuôi cấy, PCR đa mồi các mẫu bệnh phẩm (máu, dịch não tủy) đều dương tính với vi khuẩn não mô cầu type B nguy hiểm.

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới cho biết, sau khi được điều trị đúng phác đồ, kịp thời, bệnh nhân tiến triển tốt hơn, hết sốt, hết đau đầu, các vết ban hoại tử ngoài da đã gần biến mất và hiện nay đã ổn định, có thể ra viện trong vài ngày tới. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân gồm người nhà, nhân viên y tế cũng đã được cảnh báo và uống thuốc dự phòng.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai xem kết quả soi dịch não tuỷ có chứa vi khuẩn não mô cầu. Ảnh BVCC

Viêm não mô cầu có gây nguy hiểm?

Nói thêm về bệnh viêm màng não do não mô cầu, PGS.TS Cường chia sẻ, đây là bệnh do vi khuẩn gây dịch nguy hiểm nhóm B, Nesseiria meningitisis cư trú ở hầu họng gây ra, lây qua đường giọt bắn, thường xảy ra ở các khu vực đông dân cư như doanh trại bộ đội, khu tập thể, trường học… Đối tượng mắc chủ yếu là người trẻ tuổi, những người chưa có miễn dịch, tiêm phòng. Bệnh thường diễn biến nhanh gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết, nặng hơn gây suy đa tạng và có thể tử vong.

Viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu chia ra nhiều thể, thể đơn thuần cũng giống như các viêm màng não khác, tiến triển và điều trị trong khoảng 2 tuần sẽ khỏi. Đối với thể cấp, tối cấp, tiến triển nhanh trong vài ngày cùng các triệu chứng sốt cao đột ngột, đau đầu, nôn, rối loạn ý thức và đi vào hôn mê nhanh, xuất hiện những ban xuất huyết hoại tử ngoài da trong bệnh cảnh hội chứng suy thượng thận cấp, sốc và tử vong nhanh chóng.

Viêm màng não do não mô cầu tỷ lệ tử vong từ 10 - 20%. Những thể nặng nhiễm trùng huyết, suy thượng thận, cấp, tối cấp có thể tử vong nhanh trong vòng 24h. Vì thế, khi phát hiện ra cần điều trị và cách ly kịp thời.

Ban xuất huyết hoại tử trên da bệnh nhân bị viêm màng não do mô cầu. Ảnh BVCC

Phòng ngừa viêm màng não do não mô cầu

PGS. TS Cường đưa ra khuyến cáo, viêm màng não mủ do não mô cầu không phải trường hợp thường gặp, chỉ xảy ra ổ dịch lẻ tẻ, hoặc các nơi khác du nhập đến. Tuy nhiên, với tính chất tiến triển nhanh và tỷ lệ tử vong cao, nên các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm não mô cầu cần đến các cơ sở y tế sớm để chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đồng thời, đây là bệnh có thể phòng bằng vacxin nên người dân cũng cần lưu ý đến việc tiêm phòng đầy đủ để bảo vệ tính mạng chính mình và người thân.

Cũng theo đánh giá của các chuyên gia y tế, viêm màng não do não mô cầu được đánh giá là căn bệnh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nhất là đối với trẻ nhỏ, di chứng kéo dài nên phòng ngừa là việc rất quan trọng. Đối với trẻ từ 6 tháng trở lên và người lớn dưới 45 tuổi chủng ngừa bằng tuýp B, C hoặc trẻ từ 9 tháng trở lên và người lớn dưới 55 tuổi chủng ngừa vaccine ngừa viêm màng não do não mô cầu 4 tuýp A, C, Y, W-135.

Ngoài ra, tại nơi ở, trường học, lớp học phải thông thoáng sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Tại nơi có ổ dịch cũ cần tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp sốt, viêm hầu họng phục vụ cho mục đích theo dõi. Nếu có điều kiện tiến hành ngoáy họng bệnh nhân cũ và những người lân cận để xét nghiệm tìm người lành mang vi khuẩn não mô cầu.

