Bé trai nặng 3,6kg chào đời sau ca mổ đẻ thành công từ bệnh nhân tiền sản giật nặng 100kg

Mổ đẻ thành công bệnh nhân tiền sản giật nặng 100kg

Ngày 14/2, tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp thai phụ Đ.T.H ở Ba vì Hà Nội, mang thai 36 tuần 4 ngày, nặng 100kg, được chỉ định mổ do tiền sản giật thể nặng. Đây là trường hợp béo phì nặng lại tiền sản giật, nguy cơ về gây mê hồi sức cực kì lớn, đưa đến rất nhiều thách thức về gây mê, do đó cần phải có chiến lược và phương án dự phòng phù hợp để đảm bảo an toàn cho cuộc mổ.

TS.BS Nguyễn Đức Lam - Trưởng khoa Gây mê hồi sức tự nguyện đã khám đánh giá phương pháp vô cảm và thực hiện gây tê tuỷ sống thành công cho sản phụ Đ.T.H. Sau đó, ê kíp sản khoa Ths.BSCKII Trần Ngọc Đính đã thực hiện ca mổ đón bé trai nặng 3600g cất tiếng khóc chào đời. Kết thúc ca mổ sản phụ được theo dõi tại phòng hậu phẫu trước khi chuyển lên khoa D5 chăm sóc.

Trước đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng đã mổ đẻ thành công cho sản phụ có cân nặng 128kg. Cụ thể, vào đầu tháng 12/2024, chị H.M nhập viện mổ lấy thai khi mang thai 36 tuần tuổi. Khi nhập viện chị có cân nặng 128kg, chỉ số BMI lên tới 47kg/m2, cân nặng trước khi mang thai của bệnh nhân là 107kg. Đây là trường hợp béo phì nặng, nguy cơ về gây mê hồi sức cực kì lớn, đưa đến rất nhiều thách thức về gây mê.

Do tình trạng béo phì, kim tê tủy sống không thể tiếp cận khoang dưới nhện để gây tê tủy sống, bệnh nhân được chỉ định gây mê nội khí quản. Bệnh nhân được đặt nội khí quản thành công, Khoa Sản bệnh A4 đã thực hiện ca mổ đón hai em bé cân nặng 2500g, 2300g chào đời.

Chăm sóc sức khỏe sản phụ sau khi sinh. Ảnh BVCC

Béo phì khi mang thai có gây nguy hiểm không?

Thừa cân được định nghĩa là khi chỉ số khối cơ thể (BMI) nằm trong khoảng 25 - 29,9. Béo phì là tình trạng xảy ra khi chỉ số BMI từ 30 trở lên. Béo phì gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe. Béo phì khi mang thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ bầu và thai nhi.

Béo phì khi mang thai có nguy cơ mắc phải một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng:

- Tiểu đường thai kỳ: Bệnh tiểu đường xảy ra trong thời kỳ mang thai. Tình trạng này có thể dẫn đến nguy cơ sinh mổ.

- Tiền sản giật: Là một rối loạn liên quan đến cao huyết áp, xảy ra trong hoặc sau khi mang thai. Đây là bệnh lý nguy hiểm, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể người phụ nữ. Tiền sản giật gây suy thận, suy gan và có thể dẫn đến co giật. Một số trường hợp dẫn đến đột quỵ. Em bé nhiều khả năng phải sinh sớm.

- Ngưng thở khi ngủ: Hiện tượng này có liên quan đến béo phì, ngưng thở khi ngủ gây mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiền sản giật, sản giật và các bệnh lý ở tim và phổi.

Béo phì khi mang thai có thể ảnh hưởng lớn đến thai nhi:

Phụ nữ béo phì có tỷ lệ bị sảy thai tăng cao hơn so với phụ nữ có cân nặng bình thường; Em bé sinh ra từ các bà mẹ béo phì có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh. Quá nhiều mỡ trong cơ thể có thể gây khó khăn cho việc chẩn đoán khi làm siêu âm. Hiện tượng thai nhi quá lớn (Macrosomia), làm tăng nguy cơ em bé bị tổn thương trong quá trình lâm bồn. Trẻ sơ sinh quá lớn có nhiều nguy cơ bị béo phì trong cuộc sống sau này.

Các vấn đề liên quan đến béo phì khi mang thai, chẳng hạn như tiền sản giật, có thể dẫn đến sinh non. Bên cạnh đó, mẹ bầu có chỉ số BMI càng cao, thì nguy cơ thai chết lưu càng cao.

Kiểm soát cân nặng tránh tình trạng béo phì khi mang thai

Giảm cân trước khi mang thai là cách tốt nhất để tránh nguy cơ mắc các vấn đề do béo phì gây ra. Ngay cả khi chỉ giảm một lượng nhỏ cân nặng (5 - 7% trọng lượng hiện tại) cũng sẽ cải thiện đáng kể sức khỏe tổng thể và chuẩn bị tốt hơn cho một thai kỳ khỏe mạnh. Phụ nữ có thể giảm cân hiệu quả bằng cách tập thể dục thường xuyên và chế độ ăn uống lành mạnh.

Mặc dù có nguy cơ xảy ra rủi ro, nhưng phụ nữ béo phì khi mang thai vẫn có thể có thai kỳ khỏe mạnh. Tuy nhiên, mẹ bầu cần phải thăm khám bác sĩ sản khoa và bác sĩ dinh dưỡng, để có kế hoạch chăm sóc đặc biệt. Theo đó, thai phụ cần được giám sát kỹ các chỉ số như đường huyết, huyết áp, chức năng gan, chức năng thận trong suốt thời kỳ mang thai. Mục tiêu làm sao duy trì các chỉ số này luôn nằm trong giới hạn bình thường.

Mỗi giai đoạn của thai kỳ đều tồn tại những rủi ro cần phải dự phòng trước để tránh xảy ra những biến chứng sau đó. Trong mọi trường hợp, phụ nữ béo phì khi mang thai cần tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Nam thanh niên 18 tuổi vỡ đại tràng, trực tràng do bị bạn dùng vòi hơi xịt vào hậu môn GĐXH - Nam thanh niên 18 tuổi bị bạn làm cùng đùa nghịch dùng máy xịt hơi dí vào hậu môn dẫn đến vỡ đại tràng, trực tràng.