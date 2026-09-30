Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện u tuyến ức ác tính từ dấu hiệu nhiều người bỏ qua

U tuyến ức lộ diện từ triệu chứng sụp mí, yếu cơ

Bà Tuyết xuất hiện các triệu chứng bất thường khoảng một tháng trước khi nhập viện. Ban đầu, bà thường sụp mí, mệt mỏi, yếu cơ nhẹ nên nghĩ do làm việc quá sức. Bà tự mua thuốc và xoa bóp tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Gần đây, các triệu chứng tăng nặng, bà có lúc không thể mở mắt, đi lại và cầm nắm khó khăn, cơ thể mất sức. Lo lắng, bà đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, cho biết các biểu hiện trên điển hình của bệnh nhược cơ. Bệnh có thể ảnh hưởng đến vận động tay chân, gây yếu các cơ tham gia nuốt khiến người bệnh dễ bị sặc. Trường hợp nặng, các cơ hô hấp bị yếu có thể dẫn đến suy hô hấp.

Kết quả chụp CT cho thấy bà Tuyết có khối u tuyến ức kích thước khoảng 3 cm, nằm ngay trước tim, phía sau xương ức. Khối u có bờ không đều, ngấm thuốc không đồng nhất và có dấu hiệu xâm lấn phổi, màng tim, nghi ngờ ác tính.

Theo bác sĩ, khối u tuyến ức là nguyên nhân liên quan đến tình trạng nhược cơ của người bệnh.

Ảnh minh họa.

Phẫu thuật u tuyến ức và mô mỡ tuyến ức trong một lần mổ

Bác sĩ Dũng chỉ định phẫu thuật nội soi nhằm xử lý đồng thời khối u tuyến ức và phần mô mỡ tuyến ức. Mục tiêu là loại bỏ khối u nghi ngờ ác tính, hạn chế nguy cơ u tiếp tục xâm lấn, chèn ép các cơ quan trong lồng ngực, đồng thời hỗ trợ kiểm soát triệu chứng nhược cơ và quá trình điều trị bằng thuốc về sau.

Ca phẫu thuật được thực hiện qua ba vết mổ nhỏ, mỗi vết khoảng 0,5-1 cm trên thành ngực. Với sự hỗ trợ của hệ thống camera 3D phóng đại, bác sĩ sử dụng các dụng cụ nội soi chuyên dụng để tiếp cận vùng ngực.

Quá trình bóc tách đòi hỏi độ chính xác cao nhằm lấy toàn bộ tuyến ức chứa u cùng các tổ chức mô mỡ xung quanh. Êkíp đồng thời bóc tách khối u khỏi màng tim và cắt bỏ một phần phổi bị khối u xâm lấn.

U tuyến ức ác tính, người bệnh hồi phục sau 3 ngày

Nhờ phẫu thuật ít xâm lấn, bà Tuyết hồi phục nhanh sau mổ. Các triệu chứng nhược cơ cải thiện rõ rệt, vết mổ ít đau và người bệnh được xuất viện sau 3 ngày.

Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định khối u ác tính. Sau phẫu thuật, bà Tuyết tiếp tục được điều trị hóa - xạ bổ sung.

U tuyến ức là một trong những bất thường của tuyến ức có thể liên quan đến bệnh nhược cơ. Nhược cơ là bệnh lý thần kinh cơ mạn tính gây yếu các cơ vân, đặc biệt là cơ mặt, cơ nhai, cơ vận nhãn, cơ hành tủy và các nhóm cơ tứ chi.

Theo bác sĩ Dũng, tỷ lệ mắc nhược cơ trong cộng đồng khoảng 15-20 trường hợp trên 100.000 dân. Bệnh nhân nữ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 3 lần nam giới, thường gặp ở phụ nữ trẻ dưới 40 tuổi và nam giới trên 50 tuổi.

Nguyên nhân gây bệnh thường liên quan đến các bất thường của tuyến ức, trong đó có u tuyến ức. Bệnh cũng có thể khởi phát liên quan đến căng thẳng, nhiễm trùng hoặc yếu tố di truyền.

Sụp mí về chiều tối, mỏi cơ kéo dài cần đi khám

Bác sĩ Dũng khuyến cáo khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi bất thường kéo dài, sụp mí mắt về chiều tối, khó mở mắt, mỏi cơ tay chân hoặc khó nuốt, người bệnh không nên chủ quan hay tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Những triệu chứng này cần được thăm khám để xác định nguyên nhân. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như chụp CT ngực nhằm phát hiện những bất thường tại tuyến ức.

Phát hiện sớm giúp người bệnh được đánh giá và điều trị phù hợp, đồng thời có cơ hội can thiệp khi tổn thương còn có thể xử lý bằng phương pháp ít xâm lấn.