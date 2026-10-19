Người phụ nữ 54 tuổi bất ngờ phát hiện 3 nốt ung thư phổi mặc dù không triệu chứng

Phát hiện nhiều nốt phổi nghi ác tính khi khám sức khỏe định kỳ

Bà Hoa không có triệu chứng bất thường, không hút thuốc lá nhưng có người thân trực hệ mắc ung thư phổi nên đi khám sức khỏe định kỳ tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy.

Kết quả chụp trên hệ thống CT Somatom VB30 hơn 100.000 lát cắt cho thấy hai thùy phổi của bà Hoa có nhiều nốt tổn thương. Đáng chú ý, 3 nốt ở phổi phải đều có hình thái nghi ngờ ác tính cao, trong đó có một nốt đặc, bờ tua gai, kích thước 7,8 × 6,8 mm, được xếp loại LUNG-RADS 4X. Hai nốt ở phổi trái dạng kính mờ, phân loại LUNG-RADS 3, có nguy cơ ác tính thấp hơn và cần tiếp tục theo dõi.

TS.BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết các bác sĩ tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, nhận định bệnh nhân có tổn thương đa ổ ở cả hai phổi. Vì vậy, cần xác định chính xác bản chất các tổn thương là những ổ nhiễm trùng như viêm phổi, lao, nấm hay ung thư.

Tiến sĩ Khiêm tư vấn về chiến lược theo dõi các tổn thương phổi cho bà Hoa. Ảnh: BVCC

Ba nốt phổi được xác định là ung thư phổi nguyên phát

Bà Hoa sau đó có kết quả xét nghiệm âm tính với lao và nấm, xét nghiệm SPOT-MAS Lung dương tính, cho thấy mẫu máu xuất hiện tín hiệu phân tử nghi ngờ liên quan đến ung thư phổi. Các bác sĩ quyết định tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn tiến tổn thương và tư vấn bệnh nhân tuân thủ lịch tái khám định kỳ.

Ở lần chụp lại thứ hai sau 3 tháng, các nốt ở phổi phải được ghi nhận tăng kích thước. Kết quả chụp PET/CT toàn thân không ghi nhận tổn thương ở các cơ quan khác. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực, cắt một phần thùy và phân thùy phổi phải chứa tổn thương.

Trước mổ, dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính, ê-kíp Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp định vị 3 nốt phổi bằng chất xanh methylen, hỗ trợ phẫu thuật viên nhận diện chính xác các tổn thương.

Kết quả sinh thiết lạnh tức thời trong mổ, kết hợp giải phẫu mô bệnh học và sinh học phân tử sau phẫu thuật, cho thấy cả 3 nốt phổi đều là ung thư biểu mô tuyến không chế nhầy nguyên phát, có cấu trúc và các kiểu gen khác nhau. Các tổn thương giới hạn trong nhu mô phổi, không ghi nhận xâm nhập mạch máu hay thần kinh, các diện cắt âm tính. Bệnh được đánh giá ở giai đoạn rất sớm, pT1a(m).

Người bệnh được phẫu thuật triệt căn, không cần hóa trị hoặc xạ trị bổ trợ.

Tái khám sau 3 tháng, sức khỏe bà Hoa ổn định, kết quả chụp CT không ghi nhận tổn thương mới. Bệnh nhân được chỉ định tiếp tục theo dõi các nốt có nguy cơ thấp ở phổi trái.

Phân biệt ung thư nguyên phát đa ổ và di căn có ý nghĩa quan trọng

TS.BS Vũ Hữu Khiêm cho biết trong thực tế điều trị, các bác sĩ từng gặp nhiều bệnh nhân có nhiều nốt u ở phổi nhưng chưa được đánh giá kỹ lưỡng đã kết luận là di căn, dẫn đến việc xác định giai đoạn bệnh và lựa chọn phác đồ điều trị chưa phù hợp.

"Chính vì vậy, việc phân biệt giữa ung thư nguyên phát đa ổ và di căn mang ý nghĩa sống còn", ông nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Khiêm, chẩn đoán phân biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như Ung bướu, Giải phẫu bệnh, Hô hấp, Phẫu thuật lồng ngực, Chẩn đoán hình ảnh… Các bác sĩ cần kết hợp thông tin lâm sàng với hình ảnh học, đánh giá kỹ vị trí, hình thái, sự thay đổi kích thước của các nốt phổi cũng như tình trạng toàn thân để đưa ra hướng xử trí phù hợp, không bỏ lỡ cơ hội điều trị triệt căn.

Bác sĩ Khiêm khuyến cáo mọi người nên khám sức khỏe định kỳ. Những người có nguy cơ cao, bao gồm người trên 50 tuổi đang hoặc từng hút thuốc lá trong nhiều năm, hoặc có người thân trực hệ như cha mẹ, con cái mắc ung thư phổi, nên được tư vấn tầm soát hằng năm bằng kỹ theo chỉ định phù hợp.

Ở giai đoạn sớm, ung thư phổi thường diễn biến âm thầm, hầu như không có triệu chứng. Khi các dấu hiệu xuất hiện, bệnh có thể đã ở giai đoạn muộn hơn, khiến việc điều trị khó khăn và nguy cơ biến chứng tăng lên. Khám và tầm soát phù hợp có thể giúp phát hiện bệnh sớm hơn, khi khả năng can thiệp còn cao, qua đó cải thiện cơ hội điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.