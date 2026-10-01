Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Ho kéo dài, phát hiện ung thư phổi nghi ngờ ác tính cao

Ông Vương đi khám sau hơn một tháng ho kéo dài và mệt mỏi. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực phát hiện nốt bán đặc kích thước 20 x 11 x 15 mm ở thùy trên phổi phải, bờ không đều, được xếp loại Lung-RADS 4X, nghi ngờ ác tính rất cao.

Người bệnh được chỉ định sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của CT. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến xâm nhập – phân nhóm phổ biến nhất của ung thư phổi không tế bào nhỏ, chiếm 80–85% tổng số ca mắc.

Để đánh giá chính xác giai đoạn bệnh, các bác sĩ tiếp tục chỉ định PET/CT. Kết quả ghi nhận khối u kích thước 25 x 15 mm tại thùy trên phổi phải, tăng hấp thu FDG, chưa di căn hạch rốn phổi, hạch trung thất hay các cơ quan xa.

Được biết, người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) mức độ nặng, từng nhiều lần nhập viện vì đợt cấp và suy hô hấp, đồng thời mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Ngoài ra, ông còn có giãn phình ở quai động mạch chủ kèm huyết khối bám thành.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định lựa chọn xạ trị định vị thân (SBRT/SABR) thay thế phẫu thuật.

Bác sĩ nhắc nhở người bệnh những điều cần chú ý trước khi xạ trị định vị thân. Ảnh: BVCC

Xạ trị định vị thân thay thế phẫu thuật

Khối u của ông Vương đáp ứng các tiêu chí phù hợp để điều trị bằng SBRT: kích thước nhỏ, khu trú một thùy, chưa di căn hạch vùng và chưa di căn xa.

Khác với xạ trị thông thường thường bao phủ trường chiếu rộng, sử dụng liều nhỏ và kéo dài trong nhiều tuần, SBRT tập trung các chùm tia bức xạ liều rất cao từ nhiều hướng, hội tụ chính xác vào khối u trong vài lần chiếu. Phương pháp này giúp tiêu diệt tế bào u tại chỗ, đồng thời bảo tồn tối đa nhu mô phổi lành, đặc biệt phù hợp với người bệnh COPD có dự trữ hô hấp suy giảm.

Trước điều trị, ông Vương được chụp CT mô phỏng nhằm xác định tọa độ chính xác của khối u theo từng nhịp thở. Các bác sĩ và kỹ sư vật lý y khoa tính toán, lập trình hướng chiếu tối ưu.

Trong mỗi buổi xạ, người bệnh được cố định bằng dụng cụ chuyên dụng. Hệ thống định vị hình ảnh kiểm tra lại vị trí tổn thương trước khi phát tia, giúp chùm bức xạ hội tụ chính xác từng milimet vào khối u, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mô lành.

Hoàn thành điều trị ung thư phổi chỉ trong một ngày

Toàn bộ quá trình điều trị của ông Vương chỉ diễn ra trong một ngày. Sau khi hoàn thành phân liều SBRT duy nhất, người bệnh có thể trở về nhà ngay, không cần lưu trú dài ngày hoặc đi lại nhiều lần như các phác đồ xạ trị thông thường.

Tái khám sau một tháng, kết quả chụp CT ngực cho thấy khối u đã thoái triển rõ rệt, đường kính giảm xuống còn khoảng 1,5 cm. Ông Vương hết ho, không đau ngực, không khó thở và sinh hoạt bình thường. Người bệnh vẫn tiếp tục được theo dõi định kỳ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Khoa Xạ trị, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết những người thuộc nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là người hút thuốc lá lâu năm hoặc có bệnh phổi mạn tính, nên tầm soát định kỳ bằng chụp CT liều thấp để phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm.

Theo bác sĩ, phẫu thuật vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với ung thư phổi giai đoạn sớm ở người đủ điều kiện sức khỏe. Tuy nhiên, với bệnh nhân cao tuổi, chức năng hô hấp kém hoặc có nhiều bệnh nền không thể phẫu thuật, SBRT là giải pháp thay thế, giúp kiểm soát khối u tại chỗ mà vẫn bảo toàn chất lượng sống.