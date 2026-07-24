Người đàn ông mắc ung thư phổi thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Ông L.T.H. (71 tuổi) vừa được các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật thành công sau khi phát hiện mắc ung thư phổi. Trước đó, người bệnh xuất hiện những cơn ho kéo dài suốt nhiều tuần nhưng chỉ tự điều trị như một bệnh hô hấp thông thường. Chỉ đến khi cơn ho không thuyên giảm, ông mới đến bệnh viện thăm khám.

Ho kéo dài nhiều tuần, người đàn ông phát hiện ung thư phổi

Qua thăm khám, các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u ở phổi trái của người bệnh đã phát triển với kích thước khoảng 15 x 16 cm.

Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái, trong khi chụp PET/CT cho thấy gần như toàn bộ thùy trên phổi trái bị xẹp. Đồng thời, bác sĩ phát hiện hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Sau khi đánh giá vị trí khối u, mức độ xâm lấn và chức năng hô hấp còn lại, các bác sĩ chỉ định thực hiện phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve), cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê kíp Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K gồm TS.BS Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực; ThS.BSNT Mai Văn Tuấn và ThS.BSNT Nguyễn Đình Đạt, dưới sự phối hợp của ê kíp gây mê hồi sức.

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Phẫu thuật Sleeve cho người bệnh ung thư phổi

Theo các bác sĩ, với người bệnh lớn tuổi, mỗi phần nhu mô phổi được giữ lại đều có ý nghĩa rất lớn đối với chức năng hô hấp sau này. Vì vậy, khi đáp ứng đủ chỉ định chuyên môn, phẫu thuật Sleeve được ưu tiên nhằm vừa điều trị triệt để ung thư, vừa bảo tồn tối đa nhu mô phổi còn lành.

Đây là một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa lồng ngực. Thay vì cắt bỏ toàn bộ lá phổi, phẫu thuật viên chỉ cắt bỏ phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo lại đường thở bằng cách nối phần phế quản còn khỏe mạnh.

Phương pháp này giúp đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư nhưng vẫn duy trì tối đa chức năng hô hấp, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh sau mổ.

Phòng bệnh ung thư phổi: Người có tiền sử hút thuốc lào cần biết điều này

Theo các chuyên gia, trường hợp của ông L.T.H. không chỉ là một ca bệnh khó về mặt chuyên môn mà còn là lời cảnh báo đối với những người có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm.

Những người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc hoặc mắc các bệnh hô hấp mạn tính cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài trên ba tuần, ho thay đổi tính chất, đau ngực, khó thở hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Đây có thể là những biểu hiện sớm của ung thư phổi và cần được thăm khám càng sớm càng tốt.

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc không hút thuốc hoặc từ bỏ thuốc lá, thuốc lào luôn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, với những người từng hút thuốc trong thời gian dài, nguy cơ mắc các bệnh lý hô hấp mạn tính và ung thư phổi vẫn cao hơn người bình thường. Do đó, ngay cả khi đã cai thuốc, người bệnh vẫn cần khám sức khỏe định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.

Trong điều trị ung thư phổi, không có một phác đồ chung cho tất cả người bệnh. Chiến lược điều trị được xây dựng dựa trên giai đoạn bệnh, vị trí khối u, chức năng hô hấp và thể trạng của từng người nhằm đạt hiệu quả điều trị cao nhất, đồng thời bảo tồn tối đa chất lượng sống.

Các chuyên gia cũng lưu ý, một cơn ho kéo dài có thể chỉ là biểu hiện của bệnh hô hấp thông thường nhưng cũng có thể là tín hiệu sớm của ung thư phổi. Việc chủ quan hoặc trì hoãn thăm khám có thể khiến người bệnh bỏ lỡ "thời gian vàng" để điều trị, làm giảm cơ hội chữa khỏi và tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, bảo tồn chức năng hô hấp.