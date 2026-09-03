Người đàn ông 72 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Khó thở tăng dần, tưởng COPD tiến triển

Ông Hùng có tiền sử mắc COPD, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu nhiều năm. Khoảng 6 tháng trước, ông bắt đầu khó thở tăng dần, đặc biệt khi gắng sức. Nghĩ COPD trở nặng và tiếp tục sử dụng thuốc điều trị.

Kết quả chụp CT tại cơ sở y tế địa phương ghi nhận một số nốt nhỏ rải rác ở hai phổi, trong đó có một nốt đặc tại thùy dưới phổi phải.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ông Hùng được chỉ định chụp PET/CT. Hình ảnh cho thấy nốt đặc ở thùy dưới phổi phải cùng một số nốt nhỏ rải rác ở hai phổi và sát màng phổi. Đáng chú ý, nốt ở thùy dưới phổi phải có bờ đa thùy, kích thước khoảng 13 x 15 x 10 mm và tăng hấp thu FDG, gợi ý tổn thương ác tính.

Ông Hùng được nội soi lồng ngực bắt đầu bằng đường rạch nhỏ, ít xâm lấn. Ảnh: BVCC

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Lê Vinh, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Trung tâm Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực của bệnh viện, với những tổn thương nghi ngờ ung thư phổi ở giai đoạn sớm, xu hướng hiện nay là can thiệp phẫu thuật sớm nhằm xác định chính xác bản chất khối u và loại bỏ tổn thương ngay từ đầu khi có chỉ định.

Ca sinh thiết diễn ra nhanh chóng. Trong khoảng 15 phút, phẫu thuật viên tiếp cận và cắt bỏ khu vực phổi chứa tổn thương đã được đánh dấu. Mẫu bệnh phẩm ngay lập tức được chuyển đến Trung tâm Giải phẫu bệnh – Tế bào để thực hiện sinh thiết tức thì bằng phương pháp cắt lạnh.

Chưa đầy 30 phút sau, kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương là khối u ác tính. Từ kết quả này, ê-kíp quyết định tiếp tục cắt rộng toàn bộ thùy phổi phải và nạo vét hạch vùng theo quy trình điều trị.

Phát hiện ung thư phổi khi khối u còn nhỏ

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi dù người bệnh tuổi cao và có nhiều bệnh lý nền, làm tăng nguy cơ biến chứng trong và sau mổ như suy hô hấp, biến cố tim mạch, nhiễm trùng và chậm hồi phục.

Theo bác sĩ Vinh, kết quả giải phẫu bệnh kết hợp hóa mô miễn dịch xác định ông Hùng mắc ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa ở phổi. Khối u có kích thước khoảng 1,6 cm, còn giới hạn trong nhu mô phổi, chưa xâm nhập mạch máu, chưa xâm lấn quanh thần kinh và chưa ghi nhận hiện tượng lan tràn qua khoang khí.

“Bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, tiên lượng điều trị khả quan”, bác sĩ Vinh nói.

Sau phẫu thuật, ông Hùng được theo dõi sát, tập phục hồi chức năng hô hấp, kiểm soát đường huyết, huyết áp và chế độ dinh dưỡng. Người bệnh hồi phục tốt, tình trạng khó thở giảm và được xuất viện với đơn thuốc cùng lịch tái khám định kỳ.

COPD có thể khiến triệu chứng ung thư phổi bị bỏ qua

Theo bác sĩ Vinh, COPD không phải bệnh tiền ung thư nhưng là một yếu tố nguy cơ độc lập của ung thư phổi. Hai bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ chung, nổi bật là hút thuốc lá, ô nhiễm không khí, tiếp xúc với khói bụi và hóa chất nghề nghiệp.

Ngoài ra, tình trạng viêm mạn tính kéo dài ở đường hô hấp của người mắc COPD có thể liên quan đến tổn thương DNA tế bào, thúc đẩy các đột biến gene và tạo điều kiện thuận lợi cho ung thư hình thành. Một nghiên cứu được công bố trên Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho thấy người mắc COPD có nguy cơ ung thư phổi cao gấp 2,06 lần so với người không mắc bệnh.

Điều đáng lưu ý là những biểu hiện của ung thư phổi giai đoạn đầu như ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực hoặc mệt mỏi rất dễ bị nhầm với tình trạng COPD tiến triển. Vì vậy, khi các triệu chứng hô hấp thay đổi về mức độ hoặc tính chất, người bệnh không nên mặc định đó chỉ là diễn biến của bệnh phổi mạn tính.

Không ít trường hợp người bệnh hoặc người nhà cho rằng khó thở tăng lên là do COPD nặng hơn nên trì hoãn thăm khám chuyên sâu. Theo bác sĩ, việc phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã tiến triển có thể làm giảm cơ hội điều trị hiệu quả.

Với ung thư phổi giai đoạn sớm, phẫu thuật cắt thùy phổi kết hợp nạo vét hạch là một trong những phương pháp điều trị quan trọng khi người bệnh phù hợp phẫu thuật. Phát hiện bệnh khi khối u còn khu trú giúp tăng cơ hội điều trị triệt để.

Người mắc COPD cần chú ý dấu hiệu bất thường

Bác sĩ Vinh khuyến cáo người mắc COPD, đặc biệt trên 50 tuổi và có tiền sử hút thuốc lá hoặc từng hút thuốc trong nhiều năm, nên khám chuyên khoa hô hấp định kỳ và được đánh giá nguy cơ để cân nhắc tầm soát ung thư phổi bằng chụp CT ngực liều thấp theo chỉ định.

Nếu xuất hiện tình trạng ho thay đổi tính chất, khó thở tăng nhanh, ho ra máu, đau ngực kéo dài, sụt cân hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đi khám sớm thay vì cho rằng COPD đang tiến triển.

Việc đánh giá lại khi triệu chứng hô hấp thay đổi có thể giúp phát hiện những tổn thương bất thường ở phổi sớm hơn, từ đó có thêm cơ hội lựa chọn phương án điều trị phù hợp.