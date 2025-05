Người phụ nữ 61 tuổi ở Thanh Hóa bất ngờ phát hiện u tuyến yên từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Theo thông tin từ PKĐK Medlatec Tây Hồ, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.M, nữ, 61 tuổi, Thanh Hóa đến khám trong tình trạng mắt nhìn mờ.

Bệnh nhân chia sẻ, trước khi vào viện 1 tháng có xuất hiện nhìn mờ khi thay đổi khoảng cách nhìn xa gần của vật, sau vài giây hình ảnh ổn định, thị lực giảm không đáng kể. Bệnh nhân có viễn thị trước đó, nhưng kiểm tra mắt cho thấy mức độ viễn không tăng lên.

Sau khi điều tra bệnh sử, BSCKI. Hoàng Anh Tuấn - Chuyên khoa Thần Kinh đã chỉ định bệnh nhân M., khám chuyên khoa Mắt và chụp MRI não.

Chụp MRI cho hình ảnh tổn thương thùy thái dương chẩm bên trái, nghĩ nhiều đến Cavernous Hemangiomas. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp MRI sọ não cho hình ảnh tổn thương vùng hố yên, hướng đến Macro Adenoma, đè đẩy giao thoa thị giác và động mạch cảnh trong đoạn xoang hang hai bên. Tổn thương thùy thái dương chẩm bên trái, nghĩ nhiều đến Cavernous Hemangiomas. Dày niêm mạc xoang sàng hai bên.

Với chẩn đoán bệnh nhân nhìn mờ do nguyên nhân u tuyến yên/ Cavernous thái dương đỉnh trái, nên tiếp tục chỉ định ông M., thực hiện xét nghiệm hormone nội tiết và các xét nghiệm chẩn đoán.

Kết quả xét nghiệm hormone nội tiết có Prolactin: 1592.0 ng/mL, tức tăng cao so với giá trị bình thường 4.79 - 23.3 ng/mL.

Dựa vào hai tiêu chuẩn "vàng" là kết quả chụp MRI và xét nghiệm Prolactin, bác sĩ chẩn đoán xác định tình trạng của bệnh nhân là mất thị trường mắt phải - suy tuyến yên do u tuyến yên/ Cavernous thái dương đỉnh trái. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tuyến yên để tránh biến chứng nguy hiểm.

U tuyến yên nguy hiểm thế nào?

Bác sĩ Tuấn cho biết, u tuyến yên là sự hình thành khối u do các tế bào tuyến yên phát triển bất thường, điều khiển gần như toàn bộ hệ nội tiết trong cơ thể gồm chức năng sản xuất và điều hòa cân bằng các hormone trong cơ thể.

Phần lớn u tuyến yên là u lành tính, nhưng thể gây ảnh hưởng tới các cơ quan khác. Ảnh: BVCC

U tuyến yên có thể gây tăng sản sinh, hoặc giảm sản sinh các hormone tham gia vào quá trình hoạt động của cơ thể, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Phần lớn u tuyến yên là u lành tính, nhưng trong một số trường hợp có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các cơ quan khác trong cơ thển như sau:

- Thị lực: Nhìn mờ, nhìn một phía trong hoặc ngoài, nhìn đôi, lác mắt, tê bì mặt, chèn ép dây thần kinh III, IV, V...

- Nội tiết: Gây rối loạn nội tiết như tăng tiết prolactin, tăng tiết Growth Hormone, tăng tiết ACTH, giảm tiết các hormone khác...

- Tăng áp lực nội sọ: Giảm ý thức, tăng huyết áp, buồn nôn, đau đầu vùng trán, hoặc giữa đầu, thở nông, thậm chí hôn mê sâu… Nếu không được phát hiện và xử lý, tăng áp lực nội sọ có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như hôn mê kéo dài, tổn thương não vĩnh viễn… thậm chí khiến bệnh nhân tử vong.

Dấu hiệu cần khám ngay để kiểm soát u tuyến yên

Theo bác sĩ Tuấn, tùy loại u và kích thước, u tuyến yên xuất hiện những biểu hiện khác nhau, trong đó được chia làm 3 nhóm chính, gồm:

- Triệu chứng do khối u chèn ép: Giảm thị lực từ từ, mất thị trường hai bên thái dương; đau đầu vùng trán hoặc giữa đầu; nhìn đôi, sụp mi (nếu u lan vào xoang hang).

- Triệu chứng do rối loạn nội tiết: U tiết prolactin (Vô kinh, tiết sữa (nữ); giảm ham muốn, rối loạn cương (nam)); U tiết GH (Tăng trưởng bất thường (người trẻ), to đầu, tay, chân (người lớn - bệnh to đầu chi); U tiết ACTH (Hội chứng Cushing: mặt tròn, bụng to, yếu cơ, cao huyết áp, rạn da); ...

- Triệu chứng của suy tuyến yên (do u đè ép mô lành): Mệt mỏi kéo dài, tụt huyết áp; rối loạn kinh nguyệt, vô sinh; suy giáp, giảm sinh dục; đái tháo nhạt nếu ảnh hưởng thùy sau.

U tuyến yên có có dấu hiệu mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác, vì vậy, khi xuất hiện một trong những dấu hiệu bất thường trên, người dân nên đến cơ sở y tế uy tín thăm khám, chẩn đoán chính xác nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

