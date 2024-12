Người phụ nữ 62 tuổi ở Quảng Ninh bất ngờ phải đặt 2 stent mạch vành từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 47 tuổi ở Bắc Ninh phát hiện u tủy sống từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua GĐXH - Người đàn ông bị u tủy có triệu chứng đau lưng kéo dài, cảm giác tê rát ở nửa cánh tay trái, đặc biệt đau tăng khi ho hoặc vận động mạnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, vừa qua, các bác sĩ khoa Tim mạch của bệnh viện đã can thiệp đặt stent mạch vành chỗ tổn thương chia nhánh bằng kỹ thuật 2 stent theo phương pháp mini Crush cho một nữ bệnh nhân.

Được biết, bệnh nhân là bà L.T.N (62t), trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực trái 1 tháng nay. Sau khi được các bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng và được chẩn đoán: Cơn đau thắt ngực không ổn định/ tăng huyết áp.

Bệnh nhân được chụp mạnh vành, kết quả cho thấy: Hẹp khít chỗ chia nhánh động mạch liên thất trước và nhánh bên 1.

Kíp can thiệp đang tiến hành đặt 02 stent phủ thuốc theo phương pháp mini crush cho bệnh nhân.

Nhận định đây là tổn thương chỗ chia nhánh với nhánh bên khá lớn cỡ mạch 2,75mm, can thiệp cần phải tối ưu hóa cho cả nhánh bên và nhánh chính. Kíp can thiệp do Ths-Bs Đinh Danh Trình, Phó khoa Tim mạch cùng ê kíp đã quyết định tiến hành can thiệp đặt 02 stent phủ thuốc đoạn động mạch liên thất trước đoạn 1-2 và nhánh nhánh bên 1 theo phương pháp mini crush.

Kết quả đã tối ưu hóa hoàn toàn cho cả nhánh chính và nhánh bên cho bệnh nhân. Sau can thiệp bệnh nhân tỉnh, không còn đau ngực, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Bác sĩ Đinh Danh Trình khám lại cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: BVCC

Dấu hiệu bệnh mạch vành cần được khám sớm

Các bác sĩ khuyến cáo: Cơn đau thắt ngực có thể ở mức độ nhẹ, thoáng qua và thường xảy ra bất chợt nên bệnh nhân khó nhận biết. Ngoài ra, nhiều người thấy có dấu hiệu đau tức ngực nhưng lại thường bỏ qua vì nghĩ rằng tình trạng này không quá nghiêm trọng. Do đó, nếu thường xuyên đau thắt vùng ngực, tức ngực thì người bệnh nên đến cơ sở y tế để thăm khám và có phác đồ điều trị sớm nếu phát hiện bệnh.

Bác sĩ Trình cho biết, hiện nay kỹ thuật Mini Crush một kỹ thuật khó trong can thiệp mạch vành, kỹ thuật này dùng 2 stent phủ thuốc đặt chỗ chia nhánh chính và nhánh phụ. Ưu điểm của kỹ thuật mini Crush là tái thông lòng mạch bị hẹp ở cả hai nhánh được tối ưu, giúp giảm triệu chứng đau ngực và suy tim ở bệnh nhân có tổn thương vị trí chia đôi của động mạch vành.

Cũng theo bác sĩ Trình, trước đây kỹ thuật này chỉ triển khai tuyến trên. Thời gian gần đây, các bác sĩ khoa Tim mạch của bệnh viện đã triển khai và làm chủ kỹ thuật này nhằm tái thông lòng mạch tối ưu cho người bệnh.

