Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vong
Do mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn
Tối ngày 25-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, chỉ sau 2 giờ vào cuộc truy xét, lực lượng công an tỉnh này đã điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường trên đường thuộc xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh (Ninh Bình), trên cơ thể có nhiều vết thương hở, nghi bị sát hại.
Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 25-4, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người phụ nữ tử vong trên đường thuộc địa phận xã Bình Minh, trên người có nhiều vết thương.
Ngay sau khi nhận được tin báo Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an xã Bình Minh và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng gây án theo dấu vết nóng.
Bước đầu, công an xác định nạn nhân là chị L.T.H.M. (SN 1995, ngụ xóm 11, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình). Nghi can là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1983; ngụ xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời gian gần đây, chị M. có quan hệ tình cảm với Dũng (đang làm thuê cho các cơ sở thủy sản tại xã Bình Minh). Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, sáng 25-4 khi chị L.T.H.M. đi ra khỏi nhà (chị M. làm nghề bán thịt heo, thời điểm đó chị mang hàng xuống chợ bán) thì Dũng đi theo.
Khi đến đoạn đường thuộc xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh, người đàn ông này đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị M. dẫn tới tử vong, sau đó rời khỏi hiện trường.
Chỉ trong 2 giờ truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ Dũng khi đang cố thủ tại nơi ở thuộc khu lán trại thuộc xóm 8B (xã Bình Minh). Quá trình bắt giữ phát hiện đối tượng có biểu hiện đau bụng dữ dội do uống thuốc khử khuẩn làm sạch nước dùng cho nuôi trồng thủy sản với mục đích để tự tử, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn để cấp cứu. Đối tượng đã qua cơn nguy kịch.
Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
