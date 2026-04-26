Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vong

Chủ nhật, 09:12 26/04/2026 | Pháp luật

Do mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn

Tối ngày 25-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, chỉ sau 2 giờ vào cuộc truy xét, lực lượng công an tỉnh này đã điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường trên đường thuộc xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh (Ninh Bình), trên cơ thể có nhiều vết thương hở, nghi bị sát hại.

Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vong - Ảnh 1.

Nghi phạm chém tử vong người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 25-4, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người phụ nữ tử vong trên đường thuộc địa phận xã Bình Minh, trên người có nhiều vết thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an xã Bình Minh và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng gây án theo dấu vết nóng.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là chị L.T.H.M. (SN 1995, ngụ xóm 11, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình). Nghi can là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1983; ngụ xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường nơi người dân phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời gian gần đây, chị M. có quan hệ tình cảm với Dũng (đang làm thuê cho các cơ sở thủy sản tại xã Bình Minh). Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, sáng 25-4 khi chị L.T.H.M. đi ra khỏi nhà (chị M. làm nghề bán thịt heo, thời điểm đó chị mang hàng xuống chợ bán) thì Dũng đi theo.

Khi đến đoạn đường thuộc xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh, người đàn ông này đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị M. dẫn tới tử vong, sau đó rời khỏi hiện trường.

Chỉ trong 2 giờ truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ Dũng khi đang cố thủ tại nơi ở thuộc khu lán trại thuộc xóm 8B (xã Bình Minh). Quá trình bắt giữ phát hiện đối tượng có biểu hiện đau bụng dữ dội do uống thuốc khử khuẩn làm sạch nước dùng cho nuôi trồng thủy sản với mục đích để tự tử, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn để cấp cứu. Đối tượng đã qua cơn nguy kịch.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ghen tuông, người đàn ông đâm chết người tình rồi tự tử bất thành

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Đặng Thành Giang (thường trú ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Cùng chuyên mục

Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâm

Xã hội - 17 giờ trước

Mai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Say rượu thiếu kiểm soát hành vi, Nguyễn Bá Khoa đã dùng bật lửa đốt giấy rồi ném vào xưởng gỗ tại làng nghề Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội) gây ra đám cháy lớn, thiệt hại về tài sản trị giá 1,9 tỷ đồng.

Ninh Bình: Xử phạt 85 triệu đồng hai trường hợp cho mượn tài khoản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt hành chính hai trường hợp cho mượn tài khoản thanh toán với tổng số tiền 85 triệu đồng.

Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984 về tội chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng

Xã hội - 21 giờ trước

Dùng danh nghĩa mua được các suất bất động sản ưu đãi cùng hồ sơ giả mạo chủ đầu tư, Phạm Thị Như Quỳnh đã khiến nhiều nhà đầu tư “sập bẫy” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chết

Pháp luật - 1 ngày trước

Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong vì bị cho là “thiếu tôn trọng”.

Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), nam sinh V.Đ.Q đã đủ tuổi điều khiển xe máy, tuy nhiên phương tiện có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn và nạn nhân cũng được xác định đã chạy xe tốc độ cao trên đường.

Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.

Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai đối tượng Nong YongDa (SN 1991, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị Công an Bắc Ninh khởi tố vì tàng trữ lượng lớn thuốc lá lậu.

