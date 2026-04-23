Đồng nghiệp vay 77 triệu rồi biến mất: Cái kết không ai ngờ tới

Thứ năm, 16:26 23/04/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
GĐXH - Câu chuyện của anh Giang và người đồng nghiệp cũ tưởng chừng chỉ xoay quanh tiền bạc, nhưng khi đi đến tận cùng, điều còn lại lại là bài học sâu sắc về tình người.

Đồng nghiệp vay tiền trong lúc tuyệt vọng

Ba năm trước, một người đồng nghiệp cũ tên Lý Cường bất ngờ tìm đến anh Giang với vẻ mặt đầy lo lắng. 

Anh chia sẻ rằng con gái mình đột nhiên đổ bệnh, cần phẫu thuật gấp với chi phí rất lớn. Trong tình thế không còn lựa chọn, anh ngỏ lời vay 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng).

Dù số tiền không nhỏ, nhưng nhìn thấy sự khẩn thiết và tin tưởng vào con người của đồng nghiệp, anh Giang đã quyết định giúp đỡ mà không đắn đo quá lâu. 

Khi ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản: giúp người lúc khó khăn là điều nên làm.

3 năm im lặng

Sau lần vay tiền đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng Lý Cường không một lần nhắc lại chuyện trả nợ. 

Thời gian trôi qua, từ vài tháng đến vài năm, sự im lặng ấy khiến anh Giang rơi vào trạng thái khó xử.

Anh không muốn làm mất lòng đồng nghiệp, nhưng cũng không thể quên khoản tiền lớn mình đã cho vay. Trong lòng luôn tồn tại một câu hỏi: liệu người bạn kia đã quên, hay cố tình né tránh?

Sự giằng co giữa lý trí và tình cảm khiến anh nhiều lần định hỏi nhưng lại thôi. Bởi hơn cả tiền bạc, anh vẫn muốn giữ lại mối quan hệ đồng nghiệp từng rất tốt đẹp.

Đồng nghiệp vay 77 triệu rồi biến mất: Cái kết không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Nỗi đau mất con cùng áp lực tài chính khiến Lý Cường phải chuyển đi nơi khác. Không thể bỏ mặc người đồng nghiệp cũ trong hoàn cảnh ấy, anh Giang bắt đầu tìm kiếm thông tin. Ảnh minh họa

Tìm đến tận nhà đồng nghiệp: Sự thật khiến ai cũng bàng hoàng

Cuối năm ngoái, không thể tiếp tục chờ đợi, anh Giang quyết định tìm đến nhà của Lý Cường để nói chuyện rõ ràng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.

Ngôi nhà trống rỗng, bụi phủ khắp nơi, không có dấu hiệu của người ở. Một linh cảm xấu dâng lên, anh vội hỏi thăm hàng xóm và nhận được câu trả lời khiến trái tim như thắt lại.

Con gái của Lý Cường đã không qua khỏi ca phẫu thuật năm đó. Nỗi đau mất con cùng áp lực tài chính khiến gia đình anh phải chuyển đi nơi khác từ lâu, không ai biết tung tích.

Khoảnh khắc ấy, mọi hoài nghi trong anh Giang lập tức biến mất, thay vào đó là sự xót xa và day dứt.

Khi tình người dẫn lối

Không thể bỏ mặc người bạn trong hoàn cảnh ấy, anh Giang bắt đầu tìm kiếm thông tin. Anh liên hệ bạn bè, đồng nghiệp cũ, thậm chí đăng tin lên mạng xã hội với hy vọng mong manh.

Sau gần một tháng kiên trì, cuối cùng anh cũng tìm được Lý Cường và hẹn gặp tại một quán cà phê.

Người đồng nghiệp năm nào giờ đây tiều tụy hơn hẳn. Ánh mắt mệt mỏi, gương mặt hằn lên dấu vết của những tháng ngày đầy biến cố.

Cuộc gặp gỡ sau biến cố

Không cần vòng vo, anh Giang nói rằng mình đã biết toàn bộ câu chuyện. Lý Cường lặng lẽ đưa ra một tờ giấy với vài dòng chữ viết tay, bày tỏ lời cảm ơn và lời hứa sẽ trả nợ khi có thể.

Chỉ một lời hứa giản dị, nhưng đủ để chứng minh rằng người đồng nghiệp ấy chưa từng quên đi nghĩa vụ của mình.

Lúc này, anh Giang hiểu rằng điều quan trọng không còn là số tiền nữa. Anh nhẹ nhàng nói rằng mình không đến để đòi nợ, mà chỉ mong bạn có thể vượt qua cú sốc và tiếp tục sống tốt.

Chính sự cảm thông ấy đã thắp lên hy vọng trong lòng Lý Cường, một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình người.

Đồng nghiệp trả nợ và giữ trọn nghĩa tình

Sau cuộc gặp gỡ, mối quan hệ giữa hai người không những không rạn nứt mà còn trở nên gắn bó hơn. Họ chia sẻ với nhau nhiều hơn, thấu hiểu nhau hơn sau biến cố.

Chỉ hai tháng sau, Lý Cường chủ động gửi lại toàn bộ số tiền đã vay. Không chỉ vậy, vợ chồng anh còn mời anh Giang một bữa cơm như lời cảm ơn chân thành.

Câu chuyện khép lại bằng một cái kết trọn vẹn, nơi tiền bạc được hoàn trả, nhưng điều đáng quý hơn chính là niềm tin và tình người vẫn còn nguyên vẹn.

Bài học về tình người

Trong cuộc sống, không phải ai im lặng cũng là vô tâm hay thất tín. Đôi khi, phía sau sự im lặng ấy là những biến cố lớn mà người ngoài không thể nhìn thấy.

Câu chuyện về hai người đồng nghiệp không chỉ là bài học về tiền bạc, mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị của tình người. Khi còn giữ được sự cảm thông và niềm tin, con người vẫn luôn có cơ hội để đứng dậy và làm lại từ đầu.

Bài viết dưới đây là dòng tâm sự của anh Giang (Kiến An, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.

Gặp lại đồng nghiệp cũ, tôi ngỡ ngàng khi biết cái giá phía sau chức giám đốc

GĐXH - Sau hai thập kỷ xa cách, buổi gặp mặt đồng nghiệp cũ tưởng chừng là dịp để nhìn lại những thành tựu rực rỡ. Thế nhưng, càng trò chuyện, tôi càng nhận ra một sự thật hoàn toàn khác.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

