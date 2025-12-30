Ghen tuông, người đàn ông đâm chết người tình rồi tự tử bất thành
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Đặng Thành Giang (thường trú ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thành Giang (SN 1994, thường trú ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10/12/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin báo của Công an xã Xuân Quế với nội dung: Khoảng 13 giờ ngày 10/12, tại nhà bà Nguyễn Thị Chấp (địa chỉ ấp 61, xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ án mạng.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, thường trú khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM - là cháu ngoại bà Chấp) bị Đặng Thành Giang dùng dao đâm tử vong.
Sau khi gây án, Giang đã dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng và cổ mình để tự tử nhưng không thành. Giang được Công an xã Xuân Quế đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.
Theo cơ quan công an, chị Hạnh và Giang có quan hệ yêu đương và sống chung như vợ chồng từ năm 2023 tại TPHCM. Trong quá trình sống chung cả 2 đã phát sinh mâu thuẫn, nên chị Hạnh đã bỏ về nhà bà ngoại Nguyễn Thị Chấp tại Đồng Nai. Giang đã nhiều lần liên lạc với Hạnh để nói chuyện nhưng không được.
Do ghen tuông nên vào khoảng 13 giờ ngày 10/12, Giang điều khiển xe máy điện đến nhà bà Chấp tìm Hạnh để nói chuyện.
Trong quá trình nói chuyện, 2 bên không giải quyết được mâu thuẫn, Giang đã sử dụng con dao chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp vào người chị Hạnh làm chị này tử vong tại chỗ. Sau đó, Giang cầm dao tự đâm mình nhiều nhát để tự tử nhưng không thành.
Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Đặng Thành Giang để điều tra về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
