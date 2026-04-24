3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước
GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.
Con giáp Ngọ: Sau sóng gió là thời kỳ bứt phá mạnh mẽ
Con giáp Ngọ vốn mang trong mình tinh thần tự do, mạnh mẽ và không ngại thử thách. Họ giống như những chú ngựa không mỏi, luôn hướng về phía trước dù hành trình có nhiều gập ghềnh.
Điểm đáng chú ý ở con giáp Ngọ là khả năng "lội ngược dòng". Sau mỗi biến cố, họ không những không gục ngã mà còn vươn lên mạnh mẽ hơn.
Dân gian tin rằng, đây không chỉ là bản lĩnh cá nhân mà còn là dấu hiệu của việc được tổ tiên âm thầm nâng đỡ.
Những cơ hội bất ngờ vào phút chót, những lần "thoát hiểm" tưởng như không thể… thường xuất hiện trong cuộc đời tuổi Ngọ.
Đây được xem là biểu hiện rõ ràng của việc có "lộc âm" song hành.
Từ nay đến cuối năm, khi tính nóng dần được tiết chế, thay vào đó là sự điềm tĩnh và chín chắn, con giáp Ngọ sẽ có bước tiến đáng kể về tài chính.
Không chỉ gia tăng thu nhập, họ còn bắt đầu xây dựng được nền tảng ổn định, hướng tới cuộc sống dư dả lâu dài.
Con giáp Tý: Lộc đến vào lúc không ngờ nhất
Con giáp Tý nổi bật với sự nhanh nhạy, linh hoạt và khả năng xoay chuyển tình thế cực kỳ tốt. Dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn giữ được sự tỉnh táo để tìm ra lối đi riêng.
Theo quan niệm dân gian, con giáp Tý là một trong những con giáp có "phúc âm" khá dày. May mắn của họ không đến dồn dập mà thường xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm quan trọng.
Không ít người tuổi Tý từng trải qua cảm giác tưởng chừng bế tắc nhưng rồi lại bất ngờ có người giúp đỡ, hoặc cơ hội cũ quay trở lại. Những điều này thường được lý giải là nhờ sự phù trợ từ ông bà, tổ tiên.
Về tài chính, con giáp Tý có xu hướng kiếm tiền từ nhiều nguồn. Ngoài công việc chính, họ còn có duyên với nghề tay trái, kinh doanh nhỏ hoặc những khoản thu bất ngờ.
Càng về cuối năm 2026, khả năng quản lý tiền bạc của con giáp Tý càng rõ nét. Nhờ biết tính toán và nắm bắt cơ hội, họ dễ tích lũy được khoản tài sản đáng kể, cuộc sống ngày càng thoải mái và vững vàng.
Con giáp Dậu: Phúc tích đủ đầy, hậu vận an ổn
Con giáp Dậu được biết đến với sự chăm chỉ, cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao. Họ không ngại vất vả, luôn kiên trì xây dựng từng bước cho tương lai.
Chính sự bền bỉ này giúp phúc khí của con giáp Dậu tích lũy theo thời gian. Dù không phải kiểu giàu nhanh, nhưng họ hiếm khi rơi vào cảnh thiếu thốn kéo dài.
Trong quan niệm dân gian, con giáp Dậu có mối liên kết sâu sắc với gia đình và tổ tiên. Nếu sống ngay thẳng, giữ chữ tín và quan tâm đến người thân, họ sẽ nhận được sự bảo hộ mạnh mẽ từ nguồn năng lượng này.
Nhiều thời điểm quan trọng trong cuộc đời, con giáp Dậu thường gặp được người dẫn đường hoặc cơ hội bất ngờ giúp xoay chuyển tình thế. Đây được xem là dấu hiệu rõ nét của "lộc âm" nâng đỡ.
Từ nay đến cuối năm, vận trình của con giáp Dậu ngày càng ổn định. Không chỉ sự nghiệp tiến triển tốt, mà đời sống gia đình cũng êm ấm, hài hòa. Nhờ đó, họ có thể tận hưởng giai đoạn an nhiên, không còn quá áp lực về tài chính hay cuộc sống.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
