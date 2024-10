Người phụ nữ ở Hà Nội nhặt được 50 triệu nhờ công an trả lại người đánh rơi

Ngày 13/10, Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đã trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

Ông Thanh nhận lại tài sản của mình. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 12/10, Công an phường Xuân La tiếp nhận 1 ví da cầm tay do bà Trần Thị Hạnh (SN 1977, ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) nhặt được trên đường Lạc Long Quân và mang vào Công an phường Xuân La thông tin sự việc.

Bên trong ví có hơn 50 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Quang Thanh (SN 1977, ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Công an phường Xuân La đã liên hệ được với người đánh rơi ví. Nhận lại tài sản, ông Thanh rất xúc động và viết thư cảm ơn bà Hạnh cũng như lực lượng công an tận tâm, trách nhiệm giúp ông nhận lại được tài sản của mình.