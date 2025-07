Tin sáng 1/7: Mưa lớn tiếp diễn ở Bắc Bộ; Bộ GD&ĐT 'chốt' thời điểm công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT

Dự báo thời tiết phạm vi cả nước ngày 1 - 2/7

- Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 01-02/7 khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa dự báo có thể đạt ngưỡng từ 50-150mm/đợt, có nơi trên 300mm. Kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo như: lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại vùng thấp trũng.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Từ ngày 01-02/7 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, cục bộ có nơi trên 70mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Bắc Bộ có nơi mưa rất to kèm theo đó là nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất.

Bộ GD&ĐT "chốt" thời điểm công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Theo thông tin trên Vietnamnet, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin lan truyền đáp án môn Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước thông tin trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, đến thời điểm hiện tại, Bộ chưa công bố đáp án chính thức của bất kỳ môn thi nào thuộc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo kế hoạch, đáp án chính thức (có dấu treo) của tất cả các môn thi sẽ được Bộ GD-ĐT công bố sau ngày 5/7/2025 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, từ ngày 28/6, tất cả các Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh sẽ triển khai việc chấm thi, chứ không phải đợi đến ngày 1/7 mới bắt đầu. “Về việc này, chúng tôi đã có hướng dẫn rất rõ, trong đó có những vấn đề như dự định ban chấm thi”, ông Chương nói.

Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh từ 0h00 ngày 1/7

Báo Công thương đưa tin, theo văn bản số 1492/TTTN-XD ngày 26/6/2025 của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày 17/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 204/2025/QH15 về giảm thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026). Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 204/2025/QH15, từ 0h00 ngày 1/7, giá bán lẻ xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 20.530 đồng/lít (giảm 101 đồng/lít so với kỳ trước). Xăng RON95-III không cao hơn 21.116 đồng/lít (giảm 128 đồng/lít so với kỳ trước). Dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.349 đồng/lít (tăng 193 đồng/lít so với kỳ trước). Dầu hỏa không cao hơn 19.064 đồng/lít (tăng 141 đồng/lít so với kỳ trước). Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 16.955 đồng/kg (giảm 668 đồng/kg so với kỳ trước).

Trước đó, kể từ 15h00 ngày 26/6 đến trước 00h00 ngày 1/7 - thời điểm Nghị quyết số 204/2025/QH15 chưa có hiệu lực thi hành, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh tăng, trong đó dầu diesel tăng cao nhất 551 đồng/lít.

Liên Bộ cho biết, việc điều hành giá lần này được tính toán dựa trên biến động giá thế giới, chênh lệch tỷ giá VND/USD và chủ trương khuyến khích sử dụng xăng sinh học, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Từ 00h ngày 1/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu khi chính sách giảm thuế VAT theo NQ 204 của Quốc hội chính thức có hiệu lực.

BHXH Việt Nam lập Tổ công tác xử lý vướng mắc sau sáp nhập

Theo Vietnamnet, từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) sẽ chính thức được áp dụng trên toàn quốc. Đây là bước chuyển đổi hành chính mang tính lịch sử, đặt ra yêu cầu cao đối với các cơ quan công quyền trong việc bảo đảm quyền lợi và thuận tiện cho người dân.

Trước lo ngại của người dân về việc tăng khoảng cách địa lý khi các đơn vị hành chính được sáp nhập, có thể gây khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công, BHXH Việt Nam khẳng định đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong phục vụ, không phụ thuộc vào ranh giới hành chính.

Ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, đã thành lập Tổ Công tác thường trực tại BHXH khu vực để xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Đồng thời, các Tổ Công tác tại BHXH cơ sở cũng được triển khai, bám sát địa bàn, chủ động đánh giá, phân công cán bộ hỗ trợ kịp thời tại những điểm phát sinh nhiều hồ sơ.

Từ tháng 7/2025, cơ cấu tổ chức ngành BHXH sẽ gồm hai cấp: cấp tỉnh và cấp xã, không còn BHXH cấp huyện. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam khẳng định việc tổ chức lại bộ máy không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ, chính sách cho người dân. Hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ vẫn được bảo đảm thông suốt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Chiều ngày 30/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1994, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện kho hàng tại địa chỉ số 99 ngõ 2 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, do Nguyễn Văn Quang làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma với số lượng lớn.

Ngày 12/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội quản quản lý thì trường số 22, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra tại địa chỉ nêu trên. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 35.300 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu NIKE, ADIDAS, PUMA. Trị giá số hàng hóa vi phạm là hơn 6,6 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.