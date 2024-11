Nguyên nhân mỏ cát Giao Thiện ở Nam Định bị hủy bỏ kết quả

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng cho biết, ngày 28/11, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy của Công ty Cổ phần Thủy sản Xuân Thủy.

Lý do hủy kết quả đấu giá được đưa ra là diện tích khai thác còn lại quá nhỏ so với diện tích ban đầu được phê duyệt, chỉ còn 6,77ha, do chồng lấn vào hành lang bảo vệ công trình cầu sông Hồng và luồng đường thủy nội địa quốc gia, không đáp ứng điều kiện khai thác.

Qua đó, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát tại khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện trên sông Hồng thuộc huyện Giao Thủy - (ảnh minh hoạ).

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và các sở, ngành có liên quan tham mưu giải quyết các thủ tục có liên quan sau khi có quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với UBND huyện Giao Thủy tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực S1, mỏ cát Giao Thiện trên sông Hồng theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh Nam Định nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.



