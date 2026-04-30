Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài
GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.
Ngày 30/4, đại diện Công an xã Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, vừa tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH T.T Hưng Yên (có trụ sở tại thôn Đa Phúc, xã Văn Giang).
Ngày 24/4, Công ty TNHH T.T Hưng Yên ủy quyền cho chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1996, trú tại thôn Vĩnh Tuy, xã Văn Giang) trình báo công an việc trộm cắp xảy ra tại đơn vị.
Cụ thể, ngày 17/4, qua kiểm kê các hàng hóa, Công ty TNHH T.T Hưng Yên phát hiện bị kẻ gian đột nhập kho hàng bên trong trộm cắp tài sản là các cuộn dây đồng (loại 99,9%, đường kính dây: 1,5mm), với tổng trọng lượng 3.700 kg. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp hơn 1,3 tỷ đồng.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Ngô Đình Phú (SN 2005) và Ngô Đình Thoáng (SN 2000), cùng trú tại thôn An Cảnh, xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên) là thủ phạm gây ra vụ trộm trên.
Phú và Thoáng là nhân viên của Công ty TNHH T.T Hưng Yên. Lợi dụng những sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai đối tượng này liên tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong suốt khoảng thời gian từ tháng 1/2026 đến ngày 16/4/2026.
Phú và Thoáng trộm các cuộn dây đồng, bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.
Công an xã Văn Giang khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, chủ động siết chặt công tác quản lý nhân sự, tăng cường kiểm soát và bảo vệ tài sản. Cần chú trọng đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát hiện đại, thiết bị báo động và các giải pháp chống trộm tại những bộ phận, khu vực trọng yếu, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm tài sản ngay từ khi mới manh nha.
