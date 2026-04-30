Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Thứ năm, 09:35 30/04/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.

Ngày 30/4, đại diện Công an xã Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, vừa tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH T.T Hưng Yên (có trụ sở tại thôn Đa Phúc, xã Văn Giang).

Ngày 24/4, Công ty TNHH T.T Hưng Yên ủy quyền cho chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1996, trú tại thôn Vĩnh Tuy, xã Văn Giang) trình báo công an việc trộm cắp xảy ra tại đơn vị.

Cụ thể, ngày 17/4, qua kiểm kê các hàng hóa, Công ty TNHH T.T Hưng Yên phát hiện bị kẻ gian đột nhập kho hàng bên trong trộm cắp tài sản là các cuộn dây đồng (loại 99,9%, đường kính dây: 1,5mm), với tổng trọng lượng 3.700 kg. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp hơn 1,3 tỷ đồng.

Các đối tượng trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH T.T Hưng Yên Ảnh:Cơ quan Công an.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Ngô Đình Phú (SN 2005) và Ngô Đình Thoáng (SN 2000), cùng trú tại thôn An Cảnh, xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên) là thủ phạm gây ra vụ trộm trên.

Phú và Thoáng là nhân viên của Công ty TNHH T.T Hưng Yên. Lợi dụng những sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai đối tượng này liên tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong suốt khoảng thời gian từ tháng 1/2026 đến ngày 16/4/2026.

Phú và Thoáng trộm các cuộn dây đồng, bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Công an xã Văn Giang khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, chủ động siết chặt công tác quản lý nhân sự, tăng cường kiểm soát và bảo vệ tài sản. Cần chú trọng đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát hiện đại, thiết bị báo động và các giải pháp chống trộm tại những bộ phận, khu vực trọng yếu, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm tài sản ngay từ khi mới manh nha.

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài - Ảnh 2.Đắk Lắk: Bắt “phi công trẻ” lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu

GĐXH - Trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vì sao nữ quái ở Hải Phòng tạo được niềm tin, huy động vốn rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người?

GĐXH - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) đã chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người.

Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh án

GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

Đắk Lắk: Bắt “phi công trẻ” lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu

GĐXH - Trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ

GĐXH - Một cuộc hẹn với bạn gái cũ trong đêm cận Tết đã kết thúc bằng thảm kịch khiến 2 người tử vong. Nam thanh niên gây án bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.

Phạt 15 triệu đồng cá nhân ‘chặt chém’ giá gửi xe tại Sầm Sơn

GĐXH - Một cá nhân tại Sầm Sơn bị xử phạt 15 triệu đồng và buộc trả lại tiền chênh lệch do thu phí gửi xe ô tô 200.000 đồng/lượt.

Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm tại Hà Nội

GĐXH - Nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã kịp thời có mặt, giải cứu một người phụ nữ bị chồng bạo hành tại phường Bạch Mai (Hà Nội).

Video tài xế xe đầu kéo băng qua đường sắt khi gác chắn đang hạ

GĐXH - Dù gác chắn đang bắt đầu hạ nhưng một tài xế ở Quảng Trị vẫn điều khiển phương tiện vượt qua đường sắt.

Phú Thọ: Bắt đối tượng dùng thông tin khách hàng vay tiền online, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

GĐXH - Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bắc Ninh: Khởi tố kế toán Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam vì lừa đảo

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang làm rõ vụ lập khống chứng từ đào tạo nghề xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam. Kế toán của trung tâm bị cáo buộc trực tiếp thực hiện hành vi gian dối nhằm quyết toán sai, gây thiệt hại ngân sách khoảng 300 triệu đồng.

Hưng Yên: Bắt 3 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ lượng lớn MDMA, Methamphetamine, Heroin và Ketamine

GĐXH - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top