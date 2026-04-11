Hà Nội: Bắt giữ đối tượng giả vờ đi lễ để trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự

Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Duy Minh (SN 1983, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, Minh nắm bắt được đặc điểm tại các cơ sở thờ tự thường có công tác trông coi, quản lý tiền đặt lễ còn lỏng lẻo, nhất là vào các khung giờ vắng người.

Để thực hiện hành vi, đối tượng đóng giả làm khách đến hành lễ như bình thường. Sau khi quan sát, lợi dụng thời điểm không có người chú ý, Minh nhanh chóng chiếm đoạt tiền đặt lễ trên các ban thờ rồi tẩu thoát.

Đối tượng Đỗ Duy Minh tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu đã làm rõ Đỗ Duy Minh chính là thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại Đình Hào Nam, Đình Khương Thượng và Đình Khương Hạ (thành phố Hà Nội) vào ngày 30/3/2026 vừa qua.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội thông báo đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo bị trộm cắp tài sản thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Trung tá Nguyễn Xuân Chiến – Điều tra viên thụ lý; SĐT: 098.388.1982) để giải quyết vụ việc theo quy định.