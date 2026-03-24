Khởi tố, bắt đối tượng có nhiều tiền án trộm cắp tại chùa Hương

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1954; thường trú tại xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 12/3/2026, Tổ công tác của Công an xã Hương Sơn tiếp nhận tin báo của bà N (SN 1955; trú tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội) về việc bị mất trộm 01 chiếc điện thoại khi đến hành lễ tại khu vực đền Trình.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh. Ảnh: CATP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương triển khai rà soát, phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn và đưa về trụ sở làm việc.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Minh. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã lợi dụng sơ hở của du khách đến chùa Hương để thực hiện hành vi móc túi, lấy trộm tài sản.

Theo hồ sơ, Minh từng có 01 tiền án về tội mua bán phụ nữ; 02 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy; 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an xã Hương Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.