Nhiều người vẫn vi phạm nồng độ cồn, có trường hợp khoác ba lô 'bỏ về'

Theo ghi nhận của PV, tối ngày 4/1/2024, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội triển khai tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện ở nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân.