Nam Định: Lực lượng công an tiếp tục bảo vệ an ninh khi đo đạc đất ở Cồn Xanh lần 2

Công an tỉnh Nam Định huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự khi đo đạc đất GĐXH - Đo đạc đất liên quan đến phạm vi dự án nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện, Nam Định, lực lượng Công an tỉnh Nam Định huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Ngày 25/9/2024, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa huy động lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự công tác đo đạc xác định hiện trạng sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng (đợt 2).

Theo đó, ngày 24/9, UBND huyện Nghĩa Hưng đã triển khai kế hoạch đo đạc xác định hiện trạng sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai và phục vụ giải phóng mặt bằng thi công các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, địa phận thuộc quyền quản lý hành chính của xã Nghĩa Hải.

Lực lượng công an được huy động đảm bảo an ninh trật tự về đo đạc đất lần 2 ở khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng - (ảnh CANĐ).

Sáng ngày 24/9, UBND huyện Nghĩa Hưng đã triển khai các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đo đạc tại thực địa toàn bộ diện tích đất nuôi trồng thủy sản thuộc quyền quản lý hành chính xã Nghĩa Hải trong đê Cồn Xanh. Công an tỉnh Nam Định đã triển khai phương án bảo đảm đảm bảo an ninh trật tự, tập trung nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tổ chức đo đạc tại thực địa.

Đến chiều cùng ngày, các tổ công tác đã cơ bản hoàn thành việc đo đạc xác định hiện trạng việc sử dụng đất của 77 hộ dân với diện tích khoảng 120ha. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đo đạc đã bảo đảm an ninh, an toàn.

Một số hình ảnh quá trình đo đạc - (ảnh CANĐ).

Trước đó, UBND xã Nghĩa Hải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các xã, thị trấn gửi thông báo đến người đang sử dụng đất, người liên quan đến việc sử dụng đất. Hệ thống Đài truyền thanh của xã Nghĩa Hải, các xã, thị trấn có liên quan và cụm loa khu vực Cồn Xanh thường xuyên phát thông báo về chủ trương triển khai đo đạc xác định hiện trạng sử dụng đất để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh đợt 2 và các quy định pháp luật có liên quan.

Chính quyền và lực lượng chức năng mong muốn người dân khu vực Cồn Xanh tiếp tục đồng thuận, ủng hộ chủ trương, định hướng của tỉnh về công tác thu hồi đất để sớm triển khai các dự án trên địa bàn, vì sự phát triển chung của tỉnh Nam Định.

