Nhìn cách xử lý hoá đơn sau bữa ăn sẽ tiết lộ EQ của một người

Vì sao có những người ngoài 50 sống lại an nhàn hơn tuổi trẻ? Đây là những thay đổi mà ít người nhận ra GĐXH - Nhiều người cứ nghĩ tuổi trẻ mới là lứa tuổi đẹp nhất trong đời người, sự thật là mỗi một độ tuổi đều sẽ mang đến một kiểu hạnh phúc rất khác biệt: biết chọn người để bầu bạn, biết tận hưởng những điều nhỏ bé hay đơn giản chỉ là thay đổi về góc nhìn cuộc sống.

Nhiều người nghĩ nghỉ hưu sớm cho 'nhàn đầu': Sự thật có phải như vậy? GĐXH - Rời công việc sớm có thể giúp con người có thêm thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Thế nhưng khi trí óc đã quen thuộc với hoạt động và công việc bỗng dưng biến mất, não bộ có thể thiếu đi những kích thích cần thiết.