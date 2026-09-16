4 đặc điểm của người quản lý tài chính tốt, không giàu cũng không lo túng thiếu

| Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không phải cứ kiếm được nhiều tiền mới có cuộc sống dư dả. Người biết quản lý tài chính cá nhân, kiểm soát chi tiêu và chủ động với tương lai thường ít rơi vào cảnh “thiếu trước hụt sau”.

4 đặc điểm của người quản lý tài chính tốt, không giàu cũng không lo túng thiếu - Ảnh 1.Bị hỏi lương bao nhiêu, đừng vội nói con số: Người EQ cao làm 3 điều này

GĐXH - Một câu hỏi tưởng vô tư nhưng có thể khiến bạn khó xử. Thay vì nói chính xác thu nhập, hãy thử 3 cách ứng xử này để vừa lịch sự vừa giữ được ranh giới riêng tư.

4 đặc điểm của người quản lý tài chính tốt, không giàu cũng không lo túng thiếu - Ảnh 2.Người có tiền thường chi tiêu thế nào? 7 khác biệt giúp họ dễ tích luỹ tài sản

GĐXH - Những người có tài chính dư dả không nhất thiết phải là người tiêu ít tiền, mà là người biết đâu là khoản nên đầu tư, đâu là khoản nên tiết kiệm để phục vụ mục tiêu dài hạn.

4 đặc điểm của người quản lý tài chính tốt, không giàu cũng không lo túng thiếu - Ảnh 3.3 đặc điểm của người càng già càng giàu: Không cần kiếm thật nhiều tiền nhưng vẫn tích luỹ tài sản đều đặn

GĐXH - Không phải ai ngày càng giàu cũng bắt đầu với mức thu nhập cao. Điều quan trọng nằm ở cách họ giữ tiền, không ngừng nâng cao năng lực và tỉnh táo trước những quyết định tài chính.

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