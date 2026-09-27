5 lý do khiến tình cảm gia đình giữa các thế hệ dễ sứt mẻ mà nhiều người vẫn không nhận ra

| Thâm cung bí sử
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GĐXH - Đối với người thân, việc giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là điều nên làm, chẳng hạn như lúc họ gặp khó khăn, việc cho người thân ở nhờ nhà vừa thể hiện tình cảm gia đình, vừa thể hiện sự sẻ chia. Tuy nhiên, nếu thời gian chung sống kéo dài mà không có ranh giới rõ ràng, những bất tiện từ việc sinh hoạt, tiền bạc đến không gian riêng có thể âm thầm biến sự giúp đỡ thành nguyên nhân gây mâu thuẫn.

Cho người thân ở nhờ - Ảnh 1.3 kiểu họ hàng nên giữ khoảng cách nhất định để tránh mệt mỏi không đáng có

GĐXH - Không phải mối quan hệ họ hàng nào cũng cần thân thiết. Biết giữ khoảng cách đúng lúc giúp bạn tránh phiền não và giữ sự yên ổn cho chính mình.

Cho người thân ở nhờ - Ảnh 2.Anh chị em càng lớn càng dễ xa cách? Chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc này, tình thân sẽ bền lâu dù ai cũng có gia đình riêng

GĐXH - Nhiều người nghĩ anh chị em ruột sẽ luôn gắn bó vì chung huyết thống, nhưng thực tế không ít mối quan hệ dần trở nên xa cách sau khi mỗi người có tổ ấm riêng. Theo các chuyên gia về quan hệ gia đình, việc tôn trọng ranh giới, minh bạch trong chuyện tiền bạc và cân bằng giữa gia đình nhỏ với tình thân là ba nguyên tắc quan trọng giúp anh chị em duy trì sự gắn kết, hạn chế mâu thuẫn và đồng hành cùng nhau lâu dài.

Cho người thân ở nhờ - Ảnh 3.Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

GĐXH - Bước sang tuổi xế chiều, điều mà nhiều người già trăn trở nhất chính là chọn cách dưỡng già sao cho trọn vẹn. Có người muốn được quây quần bên con cháu, nhưng cũng có người lại chọn cách "ở riêng".

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