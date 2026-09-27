5 lý do khiến tình cảm gia đình giữa các thế hệ dễ sứt mẻ mà nhiều người vẫn không nhận ra

1 tuần trước

GĐXH - Tiền bạc là thứ khiến con người đôi khi khó từ chối. Thế nhưng có những khoản tiền được trao đến tận tay mà không phải bỏ công sức thì đó lại là điều cần cân nhắc. Những đồng tiền đến càng dễ càng phải thận trọng bởi sau đó có thể là những rắc rối đi kèm mà bạn chỉ nhận ra khi đã quá muộn.