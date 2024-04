Nhờ chị hàng xóm độc thân 'chăm hộ' chồng ốm, vợ trẻ không ngờ có ngày được chứng kiến cảnh này

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chị hàng xóm độc thân, lẳng lơ và 'chiêu độc' để câu chồng người khác, thì chồng chị 'mèo mả gà đồng' với cô hàng xóm sát vách không phải lỗi tại anh, tại ả, tại cả đôi bên mà là tại đến ba bên, bởi có cả sự đóng góp không nhỏ của chị nữa đấy.

Tôi không nói oan cho chị đâu. Chị cứ bình tĩnh xâu chuỗi sự việc sẽ thấy tôi không nhận định hồ đồ. Nếu ngay từ những ngày đầu chị biết cảnh giác, giao tiếp có chừng mực, giữ khoảng cách an toàn với người phụ nữ độc thân luôn cố gắng gần gũi chồng chị đi làm gì có cái kết đau đớn như bây giờ?

Chị biện minh rằng do công việc bận rộn ở nhà máy, do chi tiêu tốn kém khi chồng không may bị tai nạn lao động, rồi chị bằng lòng giao chồng cho cô hàng xóm chăm hộ, kể cả khi chồng đã xuất viện về nhà. Vậy hành động đó có khác nào chị tự nguyện dâng mỡ đến miệng mèo không?

Chồng chị còn trẻ, chị lại luôn vắng nhà, bên cạnh anh ấy là cô hàng xóm ngọt ngào, quyến rũ, sẵn sàng “chết” với chồng chị thì chuyện ngoại tình không xảy ra mới là chuyện lạ.

Căn nhà chứ không phải manh quần, tấm áo để muốn thay, muốn bỏ là được. Do đó nếu chị định tha thứ cho chồng để hàn gắn hạnh phúc vì vợ chồng bàn bạc chuyển đi nơi khác mới mong có cuộc sống an lành được. Duy trì hôn nhân hay kết thúc là quyền quyết định của chị. Chỉ mong chị suy nghĩ thấu đáo, tỉnh táo và nghị lực để có giải pháp đúng cho cuộc sống còn rất dài ở phía trước của mình.