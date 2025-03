Nhóm cướp 2,2 triệu USD của đại gia Tây Ninh bị bắt như thế nào?

Chiều 24/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bàn giao 3 nghi phạm có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản” gồm: Đào Xuân Lộc (34 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê Bình Định) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh để mở rộng điều tra, xử lý.

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt giữ Phạm Lý Phương (34 tuổi, quê Tây Ninh) về tội “Cướp tài sản” và Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội “Che giấu tội phạm”.

Chi tiết vụ cướp 2,2 triệu USD

Đến nay, Công an đã làm rõ về vụ cướp 2,2 triệu USD xảy ra tại xã Thuận Lợi, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Phạm Lý Phương biết cha mẹ mình vừa có 2 triệu USD mang về nhà. Phương báo tin và bàn bạc với nhóm Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Duy để dàn cảnh cướp số tiền trên.

Phạm Lý Phương, kẻ chủ mưu vụ cướp 2,2 triệu USD của cha mẹ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo chỉ điểm của Phương, ngày 10/3 nhóm đối tượng xông vào căn nhà ở ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), xưng là cảnh sát, làm việc với mẹ của Phương là bà P.T.M.L yêu cầu về cơ quan công an để làm rõ nguồn gốc số tiền 2,2 triệu USD.

Do tưởng là cảnh sát thật nên bà L thu xếp để đi làm việc. Lúc này nhóm đối tượng cướp lấy 2,2 triệu USD rồi tẩu thoát.

Đáng nói, sau khi lấy được tiền và tẩu thoát, nhóm cướp đã bỏ lại Phương và cắt đứt liên lạc với người này. Biết là bị lừa, Phương thú nhận với gia đình.

Đến ngày 11/3, bà L cùng Phương đến công an địa phương trình báo vụ cướp. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để điều tra vụ án.

Đối tượng Lê Nguyên Bình cùng số tiền tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/3 lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Bình tại một khách sạn tại Hà Nội, thu giữ gần 1,96 triệu USD.

Tiếp đó ngày 20/3, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giữ Phạm Lý Phương về tội “Cướp tài sản”. Công an cũng khởi tố Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy nhưng xác định các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ra quyết định truy nã đặc biệt.

Lần theo dấu vết

Sau khi nắm bắt thông tin, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương truy bắt 3 kẻ đặc biệt nguy hiểm, với phương châm bắt giữ nhanh, không để các đối tượng tiếp tục gây án, trốn ra nước ngoài hoặc tẩu tán tài sản của bị hại.

Công an cũng xác định, các đối tượng có tiền án, tiền sự nên rất manh động liều lĩnh, có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng.

3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Khi xác định hướng di chuyển của các đối tượng, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành như: Đồng Nai, TPHCM, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh và Gia Lai, với hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc.

Theo trinh sát truy bắt, các đối tượng di chuyển bằng nhiều phương tiện, hướng ra Bắc nhằm mục đích tẩu tán tài sản, rồi ngược lại miền Trung nhằm mục đích trốn sang Lào hoặc Campuchia. Do đó, lực lượng công an nhiều tỉnh, thành được huy động tham gia chốt chặn và phối hợp cùng lực lượng Biên phòng phong tỏa các tuyến biên giới, đường mòn… không để các đối tượng tẩu thoát sang nước bạn.

Thấy tình hình khó thoát sang nước ngoài bằng đường bộ, nhóm đối tượng đã di chuyển lên Tây Nguyên để lẩn trốn, chờ thời cơ thích hợp để trốn xa hơn.

Công an thu hồi toàn bộ số tiền bị cướp. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 12h trưa 24/3, lực lượng Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai đã phục kích, bao vây một lán trại ở thôn Nông Trường, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bắt giữ các đối tượng Lộc, Anh và Duy.

Đến nay, công an đã thu hồi toàn bộ số tiền bị cướp cùng 3 xe ô tô mà nhóm đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.