Nhóm 'quái xế' đại náo đường phố ở Quảng Ninh bị phạt gần 100 triệu đồng

Trước đó, khoảng 20h ngày 31/5, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh hàng chục thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng , thậm chí chở ba, không có giấy phép lái xe… trên một số tuyến quốc lộ qua địa bàn Đông Triều .

Phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh niên đua xe ở Quảng Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đường bộ số 1 (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an thị xã Đông Triều xác minh, triệu tập hơn 20 thanh niên liên quan. Nhóm này có độ tuổi từ 16 đến 20, trú tại các xã, phường như Xuân Sơn, Hồng Phong, Mạo Khê, Thủy An, Bình Dương, Hưng Đạo…

Qua làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt gần 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có giấy phép lái xe, giao xe cho người không đủ điều kiện, tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng…

Một số đối tượng hiện vẫn đang bỏ trốn . Cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình vận động các trường hợp này đến trụ sở làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Đại diện Phòng CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nhằm răn đe, phòng ngừa và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.