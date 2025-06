Những điều kiêng kỵ trước cửa nhà cần tránh nếu không muốn gia đình bất hòa, làm mãi không giàu

Không để cửa chính đối diện cửa sau hoặc cửa nhà khác

Trong phong thủy, cửa chính là nơi đón sinh khí và tài lộc vào nhà. Nếu cửa chính đối diện trực tiếp với cửa sau hoặc cửa nhà khác, dòng khí sẽ bị thông thẳng từ trước ra sau hoặc thoát đi ngay, khiến tài lộc và năng lượng tốt không được giữ lại.

Điều này làm giảm sự ổn định về tài chính, ảnh hưởng xấu đến sự thịnh vượng và hạnh phúc của gia đình. Do đó, nên tránh thiết kế cửa chính thẳng hàng hoặc quá gần cửa sau.

Tránh cửa chính đối diện với góc nhọn, cột điện hoặc vật sắc nhọn

Các vật thể sắc nhọn như góc tường nhô ra, cột điện, cây cối có cành nhọn hay các vật dụng góc cạnh hướng thẳng vào cửa sẽ tạo ra sát khí, mang lại năng lượng xấu, gây căng thẳng, mệt mỏi và bất an cho các thành viên trong nhà.

Theo phong thủy, nếu trước cửa nhà xuất hiện một vật cản lớn như cột điện thì có tác động tiêu cực đến sức khỏe và tài vận của gia đình.

Đây còn được gọi là "phong thủy tam xung", có thể làm hao tổn sức khỏe và tài lộc. Gia chủ nên chú ý hóa giải bằng cách đặt vật phong thủy hoặc tạo bình phong chắn để làm dịu sát khí.

Không để đường cụt hoặc ngõ hẹp đâm thẳng vào cửa

Một con đường cụt, ngõ hẹp hoặc lối đi nhỏ đâm thẳng vào cửa nhà tạo nên thế đâm thẳng, được xem là rất không tốt trong phong thủy. Thế này dễ gây ra cảm giác áp lực, lo lắng và có thể kéo theo những rắc rối về sức khỏe, tai nạn hoặc bất đồng trong gia đình.

Nếu không thể thay đổi vị trí cửa, gia chủ nên dùng bình phong, cây xanh hoặc gương bát quái để hóa giải sát khí từ đường xung thẳng.

Tránh vật cản lớn chắn trước cửa chính

Những vật cản như tường cao, hàng rào quá kín, xe cộ đậu lâu ngày hay các công trình xây dựng gần cửa chính sẽ làm cản trở luồng khí lưu thông vào nhà.

Điều này khiến không khí bị tù túng, thiếu lưu thông, gây cảm giác bí bách, ngột ngạt và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, cần giữ khu vực trước cửa luôn thông thoáng, tránh để vật cản quá lớn che khuất lối vào.

Giữ khu vực trước cửa sạch sẽ, thông thoáng và có ánh sáng tự nhiên

Một khu vực cửa chính sạch sẽ, gọn gàng và được chiếu sáng tốt sẽ giúp thu hút sinh khí tích cực vào nhà.

Vì vậy việc giữ cho cửa nhà thông thoáng, sạch sẽ là việc làm vô cùng cần thiết để tránh được những điều bất lợi cho chủ nhân.

Bụi bẩn, rác thải hoặc ánh sáng yếu làm cản trở năng lượng tích cực, khiến vận khí kém đi, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Hơn nữa, ánh sáng tự nhiên còn giúp không gian thêm phần tươi mới, mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái cho mọi người khi bước vào nhà.

Nên trồng cây xanh hợp phong thủy trước cửa

Cây xanh không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn có tác dụng điều hòa không khí và cân bằng năng lượng trước cửa nhà. Những loại cây phù hợp phong thủy sẽ giúp hóa giải sát khí, thu hút tài lộc và đem lại sự hài hòa, bình an cho gia đình.

Tuy nhiên, cần tránh trồng cây quá rậm rạp hoặc cây có gai nhọn ngay trước cửa vì sẽ tạo cảm giác nặng nề, cản trở luồng khí tốt vào nhà.

Trước cửa nhà nên trồng cây gì?

Cây lưỡi hổ

Đây là loại cây rất được ưa chuộng trong phong thủy vì có khả năng thanh lọc không khí và hóa giải sát khí hiệu quả. Cây lưỡi hổ có dáng thẳng đứng, cứng cáp tượng trưng cho sự kiên cường, vững chãi, giúp ngăn chặn những năng lượng tiêu cực xâm nhập vào nhà.

Cây lưỡi hổ giúp ngăn chặn những năng lượng tiêu cực xâm nhập vào nhà.

Cây phát tài

Cây phát tài là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn trong phong thủy. Loại cây này dễ chăm sóc, có sức sống mạnh mẽ, giúp tăng cường năng lượng tích cực và thu hút tài lộc cho gia đình.

Cây tre cảnh

Cây tre không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa về sự dẻo dai, kiên cường và may mắn. Trong phong thủy, cây tre giúp xua đuổi tà khí, tạo cảm giác an toàn và bình an cho gia chủ.

Cây kim tiền

Kim tiền là loại cây phong thủy rất được ưa chuộng vì biểu tượng của sự giàu có, phú quý. Lá cây xanh mướt, dày dặn, tượng trưng cho tiền tài, sự thịnh vượng và sung túc.

Kim tiền là loại cây phong thủy rất được ưa chuộng vì biểu tượng của sự giàu có, phú quý.

Cây hoa hòe

Cây hoa hòe thường được trồng trước cửa nhà vì mang ý nghĩa về sự may mắn, tài lộc và sức khỏe. Hoa hòe có màu vàng tươi, tượng trưng cho sự phát triển, thịnh vượng.

Cây thường xuân

Thường xuân có khả năng leo bám và phát triển tốt, biểu tượng cho sự trường thọ, sức sống mãnh liệt và sự bền bỉ trong cuộc sống. Ngoài ra, cây còn giúp làm dịu không gian và tạo cảm giác xanh mát.

