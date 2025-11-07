Những đứa trẻ được yêu thương sẽ có cuộc đời sau này thế nào?: Cha mẹ cần biết ngay 3 điều này để không phải hối tiếc

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này GĐXH - Bất kể cuộc sống có khó khăn đến đâu, cha mẹ thực sự có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình ba điều này.

Những đứa trẻ được yêu thương thường toả sáng với sự tự tin, ánh mắt mạnh mẽ và sự điềm tĩnh khi đối mặt với thử thách.

Nhiều bậc cha mẹ sẽ hỏi: "Tôi ngày ngày kiếm tiền nuôi gia đình, cho con học những lớp năng khiếu đắt nhất, mua đồ ăn, quần áo tốt nhất, như vậy chẳng phải là yêu thương sao?".



Thực tế, tình yêu thương mà trẻ cần không phải là chất đầy những vật chất. Những đứa trẻ thực sự được nhận tình yêu thương, thường có 3 đặc điểm không thể che giấu.

Ảnh minh họa





3 đặc điểm của trẻ được yêu thương

1. Không dễ dàng chịu thua

Vài ngày trước, tôi thấy một cậu bé tập đi xe đạp ở dưới khu chung cư.

Chiếc xe vừa tháo bánh phụ, cậu bé loạng choạng đạp về phía trước. Đi chưa được hai bước, cậu bé ngã. Đầu gối bị trầy da, nước mắt chực trào ra.

Bố cậu bé cúi xuống, không mắng mỏ, cũng không vội vàng đỡ dậy. Anh nhẹ nhàng vỗ vai con trai và nói: "Không sao cả, chúng ta làm lại lần nữa, bố sẽ ở bên con".

Cậu bé mím môi, cắn răng, rồi lại leo lên xe. Lần thứ hai, cậu bé đạp vững hơn. Lần thứ ba, cậu bé đã có thể đi vòng quanh. Khoảnh khắc đạp được xe, cậu bé cười với bố một nụ cười thật rạng rỡ.

Những đứa trẻ được thấu hiểu, được khẳng định sẽ luôn chọn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Ảnh minh họa

Tôi đứng bên cạnh cũng bị cảnh tượng đó làm xúc động. Bởi vì đứa trẻ đó không phải là không biết đau khi ngã, mà là mỗi lần ngã, đều được đón đỡ một cách dịu dàng.



Trải nghiệm này sẽ gieo vào lòng trẻ một hạt giống "Mình làm được". Những đứa trẻ được thấu hiểu, được khẳng định sẽ luôn chọn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chúng học được sự kiên trì trong tình yêu, học được cách yêu thương và phấn đấu trong cảm giác an toàn.

2. Tin tưởng cha mẹ hơn

Niềm tin là nền tảng của mọi mối quan hệ. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương sẽ tin tưởng cha mẹ từ tận đáy lòng.

Niềm tin không phải là bẩm sinh mà do cha mẹ nỗ lực từng chút, từng chút một. Nếu bạn thường xuyên thất hứa, nuốt lời, đối phó qua loa, trẻ sẽ nhanh chóng học được rằng: "Con sẽ không tin tưởng bố mẹ nữa",

Nhưng nếu bạn có thể kiên định đứng về phía con vào những thời điểm quan trọng – dù con thi trượt, bị bạn bè hiểu lầm, hay cảm xúc sụp đổ - trẻ sẽ ngày càng tin rằng: "Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ cũng sẽ không bỏ rơi mình".

Niềm tin này chính là nền tảng an toàn của trẻ. Chỉ những đứa trẻ có niềm tin mới dám độc lập, dám giao tiếp, dám đối mặt với thế giới.

Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương sẽ tin tưởng cha mẹ từ tận đáy lòng. Ảnh minh họa

3. Dám bày tỏ và "kêu gọi giúp đỡ"

Rất nhiều trẻ em, khi đối mặt với cảm xúc chỉ học cách kìm nén: Tức giận thì sợ bị mắng, buồn bã thì sợ bị chê cười, tủi thân thì trốn đi khóc một mình.

Chúng không dám bày tỏ, bởi vì trước đây chúng đã từng bày tỏ, nhưng bị phớt lờ hoặc phủ nhận.

Nhưng những đứa trẻ đã được yêu thương thì khác. Chúng biết rằng: Bày tỏ sẽ không bị trừng phạt, mà ngược lại sẽ được thấu hiểu.

Tôi từng hỏi đứa con gái lớp 6 của cô bạn thân: "Điều cháu thích nhất ở mẹ là gì?". Cô bé suy nghĩ một lát, rồi nói: "Khi cháu bày tỏ điều sâu kín trong lòng, mẹ không bao giờ ngắt lời cháu". Tôi hỏi: "Vậy nếu cháu làm sai chuyện gì đó thì sao?". Cô bé nói: "Mẹ sẽ để cháu nói xong trước, rồi sau đó cùng nhau tìm cách giải quyết".

Cha mẹ sẵn lòng lắng nghe, không vội vàng phán xét, trái tim của trẻ sẽ dần dần mở ra. Ảnh minh họa

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy xúc động.Khi một đứa trẻ dám nói: "Mẹ ơi, hôm nay con không vui". "Con bị cô giáo phê bình nên hơi tủi thân"... diều đó cho thấy chúng có cảm giác tâm lý an toàn thực sự.

Cảm giác an toàn này không phải là do cha mẹ nói "Mẹ yêu con" là có được, mà là được tích lũy từng chút một thông qua việc được đối xử nghiêm túc. Cha mẹ sẵn lòng lắng nghe, không vội vàng phán xét, trái tim của trẻ sẽ dần dần mở ra.

Tình yêu thương thực sự cho con sức mạnh

Đừng xem thường những lời động viên tưởng chừng như bình thường như: "Không sao, mẹ tin con", "Ngã không sao, có bố ở đây rồi", "Con buồn thì cứ nói, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết"...

Những lời nói tưởng chừng đơn giản này lại là chỗ dựa suốt đời của trẻ. Những đứa trẻ được yêu thương không nhất định sẽ trở thành thiên tài nhưng chúng dễ trở thành người có nội tâm mạnh mẽ. Chúng tin rằng thế giới này dịu dàng và tin rằng mình xứng đáng được đối xử dịu dàng. Chúng có thể chấp nhận bản thân, và cũng có thể dịu dàng chấp nhận người khác.

Người mẹ thông thái sẽ luôn tự hỏi: "Thế nào mới là yêu thương con thực sự?".

Mỗi lần cha mẹ thấu hiểu, là một lần thắp lên ngọn đèn cho con. Mỗi cái ôm, là một lần nói với con rằng "con được yêu thương, vì vậy con xứng đáng được thế giới đối xử dịu dàng".

Và đứa trẻ được tình yêu thương chiếu sáng đó, dù đi đến đâu, cũng sẽ tỏa sáng. Bạn có đồng ý không?