Những gốc đào Tết có giá vài triệu đồng trải dài trên đường phố Hà Nội

Chỉ còn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bà con trồng đào Tết tại Hà Đông, Hà Nội lại tất bật vào vụ.

Ông Đinh Văn Chiến (Hà Đông, Hà Nội) hiện đang có khoảng một nghìn gốc đào. Cứ tới độ tháng 9, tháng 10 âm lịch hàng năm, những gốc đào tại vườn sẽ được ông Chiến và thợ cho lên chậu, chăm sóc, tỉa lá, kích hoa để kịp ra hoa vào đúng thời điểm Tết Nguyên đán. Hiện một số lượng lớn đào được ông Chiến cho tập kết trên dọc đường Dương Nội, Hà Đông. Chủ yếu gồm 2 loại đào thông và đào thế.

Ông Chiến cho hay: "Vườn đào của ông gồm đào to, đào bé, cây to nhất hiện nay đang có giá 80 triệu đồng, cây bé nhất có giá 3 triệu đồng. Những gốc đào thông to như này hiện đang có giá 15 triêu đồng. giá cho thuê vào khoảng 9 triệu đồng/gốc. Còn đào thế thì có giá dao động từ 4 đến 6 triệu đồng/gốc". Theo ông Chiến, năm nay nhiều khách hàng đặt đào từ khá sớm để trưng bày trong dịp Tết, đa số khách quen mua trực tiếp tại vườn.

Năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai, cụ thể đợt bão Yagi cũng khiến cho vườn đào của gia đình ông bị thiệt hại. Cụ thể có khoảng 200 gốc đào bị chết vì mưa lũ, bão quật đổ, nhiều cây đào chết do nông gốc, và ủng. Tuy nhiên theo nhận định của ông Chiến, giá đào năm nay có nhỉnh cũng sẽ không quá cao so với năm ngoái.

Cứ ra tết, sau khi cho khách thuê, những gốc đào sẽ được người dân đem về, đánh sang vườn trồng và bắt đầu chăm sóc, cắt cành, tỉa lá, cắt ngọn, làm thế, tạo thế tạo cành. Để cho người dân chơi Tết, và cho đào đẹp, bao giờ vườn nhà ông Chiến cũng cho đào lên chậu từ tháng 9 âm lịch. Việc cho đào lên chậu sớm nhằm mục đích cho đào sống được trên chậu. Khi người dân mua về chơi đến hết tháng riêng, sang tháng 2, chỉ cần tưới đào vẫn sống, hoa nở to, màu thắm. Những trường hợp đào giáp Tết mới đánh lên chậu thì người dân mua về chơi tết, đào héo, dễ chết hơn.