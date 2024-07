Những hình ảnh ấm tình người trong mưa lũ ở Sơn La

Đại tá Bùi Văn Sơn, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sơn La cho biết, ngay khi tiếp cận hiện trường, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã nhanh chóng tỏa đi các hướng, các mũi, khẩn trương hỗ trợ người dân vùng lũ di dời tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng công an điều tiết giao thông trên các tuyến trục chính, bảo đảm giao thông không bị ngừng trệ. Hiện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La vẫn đang tìm cách tiếp cận bản bị cô lập để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.