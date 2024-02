Những lần Vera Wang 'gây sốc' vì ngoại hình

Ảnh chưa chỉnh sửa của Vera Wang gây sốc Loạt ảnh chưa qua hậu kỳ của bà Vera Wang tại một sự kiện ở New York cho thấy nhà thiết kế váy cưới gầy gò, gương mặt lộ rõ nhiều nếp nhăn, da chùng nhão.

Xuất hiện trên thảm đỏ BAFTA năm nay, nhà thiết kế 74 tuổi Vera Wang thu hút sự chú ý khi những bức ảnh mặt mộc đầy nếp nhăn được lan truyền trên mạng xã hội. Khi bỏ kính, gương mặt bà Vera Wang hiện rõ dấu hiệu tuổi tác, sắc mặt cùng lối trang điểm tạo cảm giác nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Hình ảnh chưa chỉnh sửa cho thấy không chỉ da mặt mà da vùng tay, vai của bà Vera Wang cũng chùng nhão, khác xa làn da căng mịn, săn chắc trong những tấm hình mà nhà thiết kế đăng tải trên trang cá nhân.

Hình ảnh bà Vera Wang chia sẻ trên trang cá nhân.

Tại một sự kiện thời trang hồi tháng 10/2023 ở New York, một số bức ảnh chưa qua hậu kỳ cũng cho thấy gương mặt bà Vera Wang đầy nếp nhăn, da chùng nhão, nhợt nhạt.

Hồi tháng 6/2023, tấm hình chụp lưng trần bà Vera gây xôn xao mạng xã hội vì mịn màng, nuột nà như gái đôi mươi. Dịp Giáng Sinh vừa qua, khi chụp hình cùng hai con gái, bà Vera khiến nhiều khán giả trầm trồ bởi ăn diện và ngoại hình trẻ trung hơn hẳn so với độ tuổi U40. Thậm chí, có người còn khen bà trông chỉ như chị gái của các con.

Bà Vera cũng không ngại chọn những thiết kế cắt xẻ táo bạo hoặc diện bikini ở độ tuổi lão niên để khoe vóc dáng không chút mỡ thừa, đôi chân thon nuột nà. Tuy nhiên, vẻ ngoài của Vera Wang luôn là câu chuyện gây tranh cãi suốt nhiều năm qua. Nhiều người cho rằng vẻ đẹp của nhà thiết kế là không tưởng, trong khi không ít ý kiến nói bà lạm dụng các phần mềm chỉnh ảnh khi những bức hình không qua chỉnh sửa ngày càng được lan truyền nhiều.

Bà Vera Wang từng bị ví như 'phù thủy' khi để lộ ảnh mặt mộc gầy gò, nhăn nheo.

Ở tuổi 74, việc gương mặt bà Vera Wang in hằn nhiều dấu hiệu lão hóa vốn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, do bà Vera thường đăng những bức hình đã được chỉnh sửa, phần nào giúp làn da, vóc dáng trông trẻ trung hơn so với tuổi thật nên khi những bức hình chưa hậu kỳ xuất hiện, người xem không khỏi giật mình. Gương mặt biến dạng, có phần đơ cứng cũng khiến nhiều người cho rằng đây là kết quả của việc bà Vera Wang đã nhờ cậy đến thẩm mỹ suốt nhiều năm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự năng động, khỏe mạnh cũng như thần thái ở tuổi 74 của nhà thiết kế váy cưới lừng danh.

Dấu hiệu lão hóa trên gương mặt, cơ thể Vera Wang được cho là điều hợp lý ở độ tuổi của bà mà không cần lạm dụng việc chỉnh sửa ảnh để che giấu.

Vera Ellen Wang sinh năm 1949, là người Mỹ gốc Trung Quốc. Bà sinh ra và lớn lên tại New York trong gia đình khá giả. Sau khi từ bỏ trượt băng, Wang sang Paris (Pháp) theo đuổi chuyên ngành Thiết kế thời trang. Tốt nghiệp đại học, bà về Mỹ và có công việc đầu tiên là bán hàng cho Yves Saint Laurent. Nơi đây đã giúp bà có cơ hội được làm việc tại Vogue. Suốt 17 năm, Vera Wang giữ chức vụ biên tập cấp cao mảng thời trang cho tờ tạp chí này. Năm 1990, bà cho ra đời thương hiệu áo cưới mang tên mình. Vera Wang hiện có khối tài sản ước tính 650 triệu USD.