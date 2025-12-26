Mới nhất
Những lời phụ nữ nói vô thức khiến đàn ông khép mình

Thứ sáu, 19:00 26/12/2025 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không ít khoảng cách được tạo ra không phải bởi biến cố lớn, mà bắt đầu từ những câu nói rất nhỏ, rất quen, được thốt ra một cách vô thức mỗi ngày.

Nhiều phụ nữ không hề có ý làm tổn thương chồng, nhưng chính những lời nói tưởng như bình thường ấy lại khiến đàn ông dần thu mình, im lặng và khép cửa cảm xúc.

Các chuyên gia tâm lý hôn nhân cho rằng, đàn ông có xu hướng phòng thủ cảm xúc nhiều hơn phụ nữ. Họ ít nói ra tổn thương, ít than phiền, nhưng lại ghi nhớ rất lâu cảm giác bị coi nhẹ hoặc bị đánh giá. Và ngôn ngữ – đặc biệt là ngôn ngữ từ người vợ – chính là tác nhân âm thầm nhưng mạnh mẽ nhất.

Những lời phụ nữ nói vô thức khiến đàn ông khép mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Một trong những kiểu lời nói khiến đàn ông dễ khép mình nhất là so sánh. Những câu như “Anh không được như người ta”, “Chồng người khác làm được, sao anh không làm được” thường được nói ra trong lúc bực bội, với mục đích thúc đẩy. Nhưng với đàn ông, so sánh không tạo động lực, mà đánh trực diện vào lòng tự trọng. Khi cảm thấy mình luôn thua kém trong mắt vợ, phản xạ tự nhiên của họ là rút lui, im lặng, và tránh đối thoại để không tiếp tục bị tổn thương.

Một kiểu lời nói khác cũng rất phổ biến là phủ nhận nỗ lực. Nhiều phụ nữ quen miệng nói: “Có thế mà cũng làm không xong”, “Việc này có gì khó đâu”, “Anh làm vậy thì ai chả làm được”. Những câu nói này vô tình xóa sạch cảm giác được ghi nhận. Đàn ông khi không thấy giá trị của mình được nhìn nhận sẽ dần mất động lực chia sẻ, thậm chí không còn muốn cố gắng trong những lần sau, vì trong suy nghĩ của họ, “làm hay không cũng chẳng được ghi nhận”.

Không ít đàn ông khép mình sau khi thường xuyên nghe những câu mang tính chỉ trích nhân cách thay vì góp ý hành vi. Ví dụ, thay vì nói “việc này anh làm chưa ổn”, lại nói “lúc nào anh cũng như vậy”, “tính anh vốn thế rồi”. Khi một con người bị đóng khung bằng những nhãn dán tiêu cực, họ sẽ không còn động lực thay đổi. Thay vào đó là tâm lý phòng vệ và né tránh, bởi nói thêm chỉ khiến hình ảnh bản thân trong mắt vợ xấu đi.

Một dạng lời nói vô thức khác là xem nhẹ cảm xúc của chồng. Những câu như “Có vậy mà cũng buồn à?”, “Đàn ông gì mà nhạy cảm thế”, “Chuyện nhỏ xíu, nghĩ làm gì cho mệt” thường được nói ra với ý trấn an. Nhưng với đàn ông, đó lại là thông điệp rằng cảm xúc của họ không quan trọng. Khi cảm xúc bị phủ nhận nhiều lần, đàn ông sẽ chọn cách không nói nữa, bởi nói ra cũng không được lắng nghe.

Theo các nhà trị liệu hôn nhân, đàn ông không khép mình ngay sau một câu nói. Họ khép mình sau nhiều lần tích tụ. Mỗi câu nói vô tình là một lần đóng thêm một cánh cửa nhỏ. Đến khi người vợ nhận ra sự im lặng, khoảng cách đã đủ dày để rất khó quay lại như ban đầu.

Điều đáng nói là, phần lớn phụ nữ không cố ý gây tổn thương. Áp lực cuộc sống, gánh nặng gia đình, sự mệt mỏi khiến lời nói trở nên sắc bén hơn bình thường. Nhưng hôn nhân bền vững không nằm ở việc không bao giờ làm đau nhau, mà ở khả năng ý thức và điều chỉnh trước khi khoảng cách trở thành thói quen.

Các chuyên gia khuyến nghị, thay vì nói bằng giọng phán xét, phụ nữ nên chuyển sang ngôn ngữ chia sẻ và công nhận. Một câu nói như “Em biết anh đã cố gắng”, “Em cần anh giúp theo cách này”, hay đơn giản là “Em muốn nghe anh nghĩ gì” có thể mở lại những cánh cửa đã khép. Khi đàn ông cảm thấy an toàn trong lời nói của vợ, họ sẽ sẵn sàng mở lòng, chia sẻ và gắn kết trở lại.

Trong hôn nhân, lời nói không chỉ là âm thanh, mà là tín hiệu của sự tôn trọng và yêu thương. Nhận ra những câu nói vô thức khiến đàn ông khép mình lại chính là bước đầu để phụ nữ giữ được một người chồng không chỉ ở bên cạnh, mà còn thật sự ở cùng mình, về mặt cảm xúc.

