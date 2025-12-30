Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Trước ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, đây là 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, làm gì thắng đó GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, đây là 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, làm gì thắng đó. Bạn nên tham khảo để đón nhận những tin vui.

1. Con giáp Tý

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 29/12/2025 đến 4/1/2026 dự báo, con giáp Tý phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hung tinh Thái Tuế. Vận trình tuổi mới của con giáp này có những thách thức đan xen cơ hội đột phá.

Con giáp này nhanh nhạy. Trong công việc có xuất hiện nhiều nhiệm vụ bất ngờ thử lòng con giáp Tý. Nếu bạn có thể vượt qua xuất sắc, đây chính là bước đệm cho cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương trong tương lai gần nên khuyên con giáp này hãy làm việc có trật tự, bình tĩnh thực hiện.

Con giáp Tý

Về tài lộc, trong tuần con giáp Dậu có dấu hiệu hao tán. Khuyên con giáp này trong tuần nên giữ vốn, chi tiêu thiết yếu hơn là hoang phí.

Người độc thân dễ gặp vận đào hoa. Bạn cần làm rõ ràng mối quan hệ để tránh hiểu lầm. Với người đã có gia đình, hãy dành sự quan tâm chân thành hơn cho nửa kia, đặc biệt chú ý sức khỏe của bạn đời.

2. Con giáp Sửu

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 29/12 - 4/1/2026 dự báo, con giáp Sửu có một tuần khá êm đềm. Lưu ý trong tuần với con giáp này là về sức khỏe.

Về công việc đang dần vào guồng ổn định. Bạn không nên nóng vội chuyển việc hay khởi nghiệp vào lúc này. Dịp chuyển giao năm cũ và năm mới nên an ổn, chờ thời cơ để bứt phát vào năm sau.

Về tài chính của con giáp Sửu khá tích cực. Dòng tiền được cải thiện giúp con giáp này thêm tự tin để hiện thực hóa các dự án ấp ủ từ lâu.

Gia đạo an hòa, là chỗ dựa vững chắc cho bản mệnh. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ qua các mối quan hệ thân tình, nhưng tình cảm chưa bộc phát mạnh.

3. Con giáp Dần

Trong tuần này, con giáp Dần có thể gặp phải những va chạm ngoài ý muốn. Vào giữa tuần có sao Chính Ấn xuất hiện, cát tinh này sẽ giúp tai qua nạn khỏi, hóa nguy thành an cho công việc của Dần.

Nhờ có sự trợ giúp từ quý nhân, áp lực về công việc của con giáp Dần giảm bớt khó khăn. Những vấn đề tồn đọng cũng nhanh chóng tìm được lối thoát. Đây là thời điểm tốt để con giáp này để phấn đấu trong sự nghiệp.

Về tài chính của con giáp Dần không có dấu hiệu đột phá. Chi tiêu có thể tăng cho các nhu cầu thiết yếu hoặc sửa chữa đồ đạc, bạn nên có sự cân đối để không rơi vào cảnh eo hẹp ngoài dự kiến. Ngoài ra, bạn nên tránh đầu tư thời điểm này.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể quen qua hình thức mai mối, cần thời gian tìm hiểu kỹ, không nên vội vã. Người có đôi cần tránh những lời nói sắc bén, dễ gây tổn thương như dao cắt.

4. Con giáp Thìn

Trong tuần trước Tết Dương lịch, con giáp Thìn có thể gặp phải những thị phi, tổn thương. Khuyên con giáp này cần thận trọng, làm việc có nguyên tắc và lưu giữ đầy đủ bằng chứng, hồ sơ quan trọng trong tuần này.

Dù công việc có thể gặp phải những khúc mắc, áp lực cạnh tranh cao, nhưng với sự tập trung hoàn thành mục tiêu cá nhân, con giáp này dễ dàng vượt qua.

Về mặt tài chính của con giáp Thìn ở mức vừa phải. Trong tuần này không thích hợp để đầu tư mạo hiểm, đặc biệt tránh nghe theo tin đồn thị trường kẻo nguy cơ bị lừa lọc hiện hữu ngay trước mắt. Thìn trong chi tiêu cũng cần kỷ luật, dễ phát sinh khoản ngoài ý muốn cho việc sửa chữa nhà cửa, xe cộ.

Về chuyện tình cảm, giao tiếp dễ xảy ra hiểu lầm. Bạn nên tránh nói chuyện quan trọng khi đang tức giận. Người độc thân tạm thời chưa nên bày tỏ tình cảm, vì dễ bị từ chối.

5. Con giáp Ngọ

Công việc tuần này của tuổi Ngọ dễ gặp phải rắc rối, tiến độ trì trệ. Bạn càng hành động nóng vội, càng dễ thất bại, hao tổn tiền bạc và tinh thần. Khí thế bị áp chế, dễ nảy sinh tâm lý bức bối, nóng nảy nên kéo theo rắc rối khó lường.

Về tài chính, trong tuần này con giáp Ngọ dễ phát sinh các khoản chi tiêu ngoài kế hoạch, mất mát đồ đạ… Bạn cũng không nên cho vay tiền, ký hợp đồng tài chính hay đầu tư mạo hiểm, hãy thắt chặt chi tiêu, tập trung vào các nhu cầu thiết yếu.

Gia đạo có dấu hiệu lục đục. Giao tiếp giữa hai vợ chồng hoặc các cặp đôi dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh hoặc cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Lời khuyên cho con giáp Ngọ là nên im lặng, để cơn nóng giận đi qua rồi hãy trao đổi. Những người độc thân khó tìm được tiếng nói chung, không nên vội vàng hẹn hò.

6. Con giáp Mùi

Dù có gặp phải khó khăn, trở ngại trong công việc, con giáp Mùi cũng dễ dàng tìm được lối thoát bất ngờ, có quý nhân phù trợ.

Tài chính không có biến động lớn, nhưng cần thận trọng, tránh các khoản chi không cần thiết. Bạn tuyệt đối không nên vì tình cảm mà cho người quen vay tiền trong tuần này, khả năng cao khó thu hồi.

Con giáp Mùi độc thân có cơ hội gặp gỡ tình cờ, nhưng mối quan hệ còn mờ ảo, chưa nên vội vã xác định. Người đã có gia đình nên cùng nhau giải quyết một vấn đề thực tế như sửa chữa nhà cửa, tình cảm sẽ gắn kết hơn qua các công việc này.

7. con giáp Thân

Tuần này, con giáp Thân dễ gặp phải thị phi, nghi kỵ và những rắc rối do tiểu nhân gây ra. May mắn là có quý nhân phù trợ, con giáp này có cơ hội phát triển sự nghiệp. Khuyên con giáp Thân hãy nhớ nguyên tắc nói ít làm nhiều, việc ai nấy lo. Đừng nhận lỗi thay người khác hoặc ôm đồm việc không phải của mình.

Con giáp Thân

Tuần này được coi là thời điểm cực kỳ nhạy cảm với tiền bạc. Bạn tốt nhất nên tránh xa các dự án đầu tư rủi ro cao, giữ vững nguồn tài chính hiện có là thượng sách.

Tình cảm dễ có những mâu thuẫn, tranh cãi do tính đa nghi, suy diễn. Tuổi Thân hãy học cách thẳng thắn, trung thực trong giao tiếp với nửa kia, tránh để tổn thương lòng tự trọng của đối phương.

8. Con giáp Dậu

Dậu trong tuần có quý nhân hỗ trợ nên có thể yên tâm đón một tuần hanh thông. Mọi sự trở nên rõ ràng, nhẹ nhàng và thuận lợi, đặc biệt trong các mối quan hệ.

Đây là thời điểm vàng cho chuyện tình cảm. Người độc thân hãy tích cực tham gia các buổi họp mặt, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, cơ hội gặp gỡ lý tưởng rất cao. Người đã có gia đình cần giữ gìn đạo đức, tránh những mối quan hệ mập mờ bên ngoài có thể gây rạn nứt hạnh phúc. Để thúc đẩy nhân duyên và sự hòa hợp, hãy đặt một viên đá thạch anh hồng ở hướng Đông Bắc của phòng ngủ hoặc phòng khách.

Về tài lộc ở mức vừa phải. Bạn cần kiểm soát ham muốn mua sắm, đặc biệt là các món đồ xa xỉ, trang sức đắt tiền. Chi tiêu có kế hoạch để tránh rỗng túi cuối tuần bởi trước mắt còn rất nhiều việc cần sử dụng đến tiền bạc.

9. Con giáp Tuất

Tuần này con giáp Tuất vận khí khá tốt, khuyến khích bạn ra ngoài sẽ càng tốt hơn. Các chuyến công tác, đào tạo, du lịch hay thậm chí việc chuyển nhà đều có khả năng xảy ra và mang lại lợi ích bất ngờ. Bạn có thể gặp được những người bạn mới, đối tác tiềm năng hoặc nảy ra ý tưởng kinh doanh độc đáo.

Về tài chính trong tuần này dễ có sự biến động nhẹ, chi phí cho việc đi lại có thể tăng. Tuy nhiên, những khoản chi này thường mang lại lợi ích lâu dài, như chi phí đầu tư học tập, mở rộng kinh doanh nên bạn cũng không nên suy nghĩ quá nhiều.

Với các cặp đôi yêu xa, tuần này dễ xảy ra xung đột do thiếu sự gắn kết trực tiếp. Khuyên con giáp Tuất nên giaHãy cố gắng giao tiếp nhiều hơn qua các cuộc gọi trực tuyến, chia sẻ những trải nghiệm trong ngày. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ qua các chuyến đi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.