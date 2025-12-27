3 con giáp Thân, Tý, Thìn dự báo đón nhận nhiều tin vui, tiền tài kéo tới trong tháng 11 âm lịch năm 2025

Những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi từ hôm nay GĐXH – Tử vi tuần mới từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà sẽ mang đến nhiều vận may cho bạn từ 22/12 đến 28/12/2025. Dưới đây là những thay đổi ở các phương diện của con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi.

1. Con giáp Tý

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tháng 11 âm lịch năm 2025 là thời điểm lý tưởng để người tuổi Tý lên kế hoạch tỉ mỉ, trù bị cho những quyết định lớn trước thềm cuối năm.

Nguyệt Lệnh lâm Thai báo hiệu tháng này là lúc tuổi Tý cần tập trung cao độ vào việc xây dựng nền móng, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các dự án dài hơi. Con giáp Tý có sự nghiệp thuận lợi, dễ nhận được sự trợ giúp từ quý nhân, đồng nghiệp. Tuy vậy, vẫn cảnh báo con giáp này chớ chủ quan, cần cẩn trọng trong mọi việc.

Tháng này, tin vui tài chính đến với con giáp Tý khi có cơ hội kiếm thêm thu nhập ngoài tăng lên rõ rệt. Đây là thời điểm tốt để người làm kinh doanh hoặc những người có mục tiêu hiệu suất cao chủ động mở rộng các mối quan hệ bên ngoài vì sự kết nối này sẽ mang lợi khoản lợi nhuận bất ngờ.

Lời khuyên cho con giáp Tý hãy dùng nguồn thu nhập ngoài dự kiến này để tái đầu tư một cách thông minh vào bản thân hoặc vào các kênh tài chính an toàn, chuẩn bị nguồn vốn dự phòng cho giai đoạn cuối năm có nhiều biến động.

Về tình cảm của con giáp Tý có phần bị hạn chế, thiếu đi sự chăm sóc cần thiết vì sự tập trung cao độ vào công việc và các mối bận tâm cá nhân. Những người đã có đôi, có cặp cần đặc biệt lưu ý: rạn nứt có thể lớn dần do thiếu giao tiếp, sự bất an và bất mãn nội tâm của một trong hai bên có nguy cơ khiến mâu thuẫn.

2. Con giáp Thân

Dự báo tử vi tháng 11 âm lịch 12 con giáp, chuyên gia phong thủy cho biết, dưới sự hỗ trợ của cục diện Tam Hợp, người tuổi Thân trong tháng 11 âm lịch có thể hoàn toàn tự tin và lạc quan trong tháng mới. Đây là một tháng đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội đột phá, giúp bạn gặt hái thành công trên nhiều phương diện của cuộc sống.

Vận may sự nghiệp được cải thiện, mang tới nhiều tin vui cho con giáp Thân. Công việc bạn đang theo đuổi có thể đạt được những bước đột phá mạnh mẽ. Đây là thời điểm vàng để bạn mở rộng mạng lưới quan hệ và nâng cao vị thế của mình. Tuy vậy, khuyên con giáp này cần có sự tương tác khéo léo với đồng nghiệp và cấp trên. Sự cố chấp, bảo thủ có thể vô tình làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp và cản trở sự hợp tác.

Về tài chính cũng dự báo đây là tháng có tài lộc dồi dào, mở ra cơ hội kiếm nhiều tiền với con giáp Thân. Thu nhập từ công việc chính ổn định, được công nhận năng lực, đồng thời bạn có thể tăng thêm thu nhập thông qua công việc bán thời gian hoặc các hình thức hợp tác kinh doanh.

Tuy tài chính khởi sắc nhưng khuyên con giáp này duy trì thói quen quản lý tiền bạc một cách thông minh. Đừng vì thấy tiền vào túi nhiều mà chi tiêu phung phí.

Về phương diện tình cảm, con giáp Thân cần sự cân bằng và điều chỉnh. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ. Với người đang trong mối quan hệ, sự quyết đoán quá mức có thể khiến đối phương khó chấp nhận và phản kháng.

3. Con giáp Thìn

Tháng 11 âm lịch này, những người tuổi Thìn sẽ được hưởng một vận trình vô cùng khởi sắc, đặc biệt là trên phương diện công danh sự nghiệp nhờ vào cục diện Tam Hợp và ảnh hưởng tích cực của Nguyệt Lệnh Quan Đới.

Con giáp này có được sự trợ lực của quý nhân, cộng thêm vận khí hanh thông giúp cho mọi việc được tiến hành suôn sẻ. Sự nghiệp thăng tiến, làm nhiều hưởng nhiều.

Nhờ khởi sắc sự nghiệp, tài chính của người tuổi Thìn trong tháng này cũng được cải thiện đáng kể, mang lại sự an tâm và thoải mái về vật chất. Nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính là trụ cột vững chắc nhất. Con giáp Thìn cũng có cơ hội kiếm thêm thu nhập qua nhiều kênh khác. Thậm chí, một chút may mắn bất ngờ như trúng thưởng hay nhận được quà tặng từ người khác cũng có thể xuất hiện.

Tài chính tốt giúp con giáp này giảm bớt căng thẳng tài chính và tạo điều kiện cho bạn giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Về phương diện tình cảm của con giáp Thìn càng nở rộ. Với người độc thân, bạn rất giỏi trong giao tiếp xã hội, dễ dàng tạo ấn tượng tốt. Gia đạo của con giáp Thìn viên mãn.

