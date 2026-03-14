Những trường hợp này tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 3/2026
GĐXH - Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tham gia. Từ tháng 3/2026, trường hợp nào sẽ tạm dừng đóng loại hình bảo hiểm này?
Những trường hợp nào được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 3/2026?
Tại Điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 86 Luật Phục hồi, phá sản 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026), quy định tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc như sau:
"1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:
a) Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội hoặc người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.
b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.
Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng".
Từ ngày 1/3/2026, Luật Phục hồi, phá sản 2025 chính thức có hiệu lực bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản cũng được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.
Theo đó, từ ngày 1/3/2026 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng trong trường hợp sau:
- Doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và doanh nghiệp không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội.
- Doanh nghiệp được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản.
Trong đó cần lưu ý:
- Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định, doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đóng BHXH bắt buộc và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.
- Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm đóng.
Cũng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024: Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.
Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?
Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2024: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tham gia.
Những chế độ gì được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?
Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người lao động được hưởng những chế độ sau:
- Ốm đau.
- Thai sản.
- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Hưu trí.
- Tử tuất.
Các trường hợp được xem là chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN là hành vi của người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng theo hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đã đăng ký kể từ sau ngày đóng BHXH chậm nhất quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 hoặc kể từ sau ngày đóng BHTN chậm nhất, trừ trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.
- Không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định pháp luật.
- Thuộc trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.
Không khí hướng tới Ngày hội bầu cử tại hai phường phía Bắc Thái Nguyên lan tỏa như thế nào?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang lan tỏa tại hai phường Bắc Kạn và Đức Xuân (tỉnh Thái Nguyên). Công tác tuyên truyền, diễn tập bầu cử và rà soát các điều kiện phục vụ ngày bầu cử được triển khai đồng bộ, hướng tới tổ chức thành công Ngày hội của toàn dân.
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ ngày 12/3 - 13/3), hệ thống Camera giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông.
Hà Nội: Tài xế xe sang Range Rover thản nhiên chọc thủng lốp xe máy đang đỗ bên đườngĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng xác minh sự việc một tài xế xe Range Rover dùng vật nhọn chọc thủng lốp chiếc Honda SH đang đỗ ven đường ở Hà Nội.
Lương cơ sở tăng 8%, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ thay đổi ra sao?Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, các khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh thế nào?
3 con giáp ở hiền gặp lành, dễ được quý nhân dẫn lối, tiền tài lên hương những tháng đầu năm 2026Đời sống - 19 giờ trước
GĐXH – Quý 1 đầu năm 2026, những con giáp này không cần bon chen vẫn có nhiều cơ hội phát triển nhờ ở hiền gặp lành. Các con giáp dễ được quý nhân dẫn lối, tiền tài lên hương.
Chỉ còn 2 ngày nữa hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cướcĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Nghị định 58/2026/NĐ-CP hiệu lực từ 15/3/2026 đã sửa đổi một số quy định liên quan đến thẻ Căn cước. Quy định có điểm gì mới?
Tin sáng 13/3: Miền Bắc có mưa vào cuối tuần; hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiệnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, ngày thứ Bảy cuối tuần này khả năng toàn miền Bắc trời sẽ có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh lên.
3 con giáp được cát tinh hỗ trợ, phát đạt, giàu có thịnh vượng nhất trong 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, nguồn năng lượng Mộc – Hỏa thịnh. Thời điểm này tốt cho 3 con giáp dưới đây. Những con giáp này có cơ hội để bứt phá, tối ưu tài lộc mà bạn có thể tham khảo.
Danh sách con giáp cẩu thả nhất: Hay thua thiệt vì chủ quanĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp thường gặp khó khăn trên con đường thành công chỉ vì bản tính cẩu thả, thiếu kiên nhẫn với những chi tiết nhỏ nhặt.
Tôn vinh những thành tựu công nghệ tạo tác động cho hệ sinh thái số Việt NamĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Lễ Biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số (Vietnam I4 Impact Awards) 2026, nhằm vinh danh các thành tựu nổi bật trong ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số tạo ra tác động tích cực cho xã hội.
Đáp ứng điều kiện này mới được làm hộ chiếu (passport) năm 2026Đời sống
GĐXH - Để được cấp hộ chiếu (passport) năm 2026 người dân cần đáp ứng những điều kiện gì? Dưới đây là thông tin cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.