Những trường hợp này tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 3/2026

Thứ bảy, 07:05 14/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tham gia. Từ tháng 3/2026, trường hợp nào sẽ tạm dừng đóng loại hình bảo hiểm này?

Những trường hợp nào được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 3/2026?

Tại Điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 86 Luật Phục hồi, phá sản 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026), quy định tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc như sau:

"1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

a) Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội hoặc người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.

Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng".

Từ ngày 1/3/2026, Luật Phục hồi, phá sản 2025 chính thức có hiệu lực bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản cũng được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, với thời hạn tối đa không quá 12 tháng.

Theo đó, từ ngày 1/3/2026 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng trong trường hợp sau:

- Doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và doanh nghiệp không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội.

- Doanh nghiệp được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản.

Trong đó cần lưu ý:

- Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định, doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đóng BHXH bắt buộc và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.

- Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm đóng.

Cũng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024: Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động bắt buộc phải tham gia BHXH bắt buộc. Ảnh minh họa: TL

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2024: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tham gia.

Những chế độ gì được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người lao động được hưởng những chế độ sau:

- Ốm đau.

- Thai sản.

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Hưu trí.

- Tử tuất.

Các trường hợp được xem là chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN là hành vi của người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ số tiền phải đóng theo hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đã đăng ký kể từ sau ngày đóng BHXH chậm nhất quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 hoặc kể từ sau ngày đóng BHTN chậm nhất, trừ trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

- Không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định pháp luật.

- Thuộc trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Hàng triệu người cần nắm rõ quy định về mức bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng từ ngày 1/7/2025

GĐXH - Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó mở rộng nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đó là những đối tượng nào?

Ai phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/7/2025?

GĐXH - Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

