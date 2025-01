Nổi tiếng có triệu fan nhưng về nhà Soobin vẫn 'bé nhỏ', mê chả cá của mẹ ngày Tết

Về nguồn để tìm sức mạnh

Dù đã trải qua 14 năm trong nghề, Soobin vẫn luôn nhớ hương vị món chả cá Lã Vọng của mẹ trong những ngày Tết. Với anh, đây không đơn thuần là một món ăn, mà là sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa người con và gia đình.

Dù có lịch trình dày đặc, Soobin luôn đặt gia đình lên hàng đầu và mỗi khi trở về nhà anh luôn ''nhỏ bé" được mọi người chăm sóc, yêu thương và che chở. "Soobin là một người rất quan trọng việc sum họp vào những ngày Tết nên thường sẽ cố gắng nhận những lịch diễn gần nhà để còn phụ mẹ chuẩn bị nhà cửa tươm tất chào năm mới", anh chia sẻ.

Soobin bên gia đình.

Soobin và mẹ vẫn giữ thói quen đi lễ tại Tứ Trấn Hà Nội vào mùng 4 hoặc mùng 5 Tết. ''Đó là thói quen bao lâu nay của 2 mẹ con, gia đình cầu bình an, may mắn cho cả năm được suôn sẻ", anh chia sẻ. Không chỉ vậy, gia đình Soobin còn coi trọng tục xông đất đầu năm: "Soobin và mẹ luôn tìm những người bạn thân thiết hợp tuổi để xông đất đầu năm, mong cho một năm thuận lợi, bình an".

Soobin rất yêu những giá trị truyền thống, văn hóa Việt Nam nên gia đình nam ca sĩ vẫn cố gắng gìn giữ không khí sum họp, ấm áp dịp Tết và xem nó như một liều chữa lành cho cả năm bận rộn.

Năm 2024 - đỉnh cao của sự nghiệp

"Năm 2024 có thể coi là năm rực rỡ và đặc biệt nhất trên hành trình sự nghiệp của Soobin", nam ca sĩ tự hào nhìn lại. Anh không chỉ gặt hái được nhiều giải thưởng từ giới chuyên môn, mà còn chinh phục được trái tim hàng triệu khán giả đại chúng thông qua các dự án âm nhạc và chương trình truyền hình.

Việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mở ra cơ hội để anh khai phá khả năng bản thân và xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với người hâm mộ.

Nhìn lại năm 2024 với album đầu tay, hàng loạt show diễn thành công, fansign và fan meeting đáng nhớ, Soobin cho rằng đây là một năm năng suất và quá trọn vẹn không còn gì để nuối tiếc. Nam ca sĩ khẳng định: "Tất cả là thành quả cho một năm chạy hết công suất với toàn bộ đội ngũ ê-kíp và bản thân".

Đặc biệt, tình cảm từ người hâm mộ trở thành nguồn năng lượng tích cực thôi thúc Soobin không ngừng sáng tạo và phát triển. Anh hài hước kể: "Soobin có bảo là Tết này không phải sắm sửa gì vì fan đã lo hết rồi, không cần phải nghĩ đến chuyện đi shopping luôn".