NSND Trọng Trinh bất ngờ đảm nhận vai trò mới trong chương trình cảnh giác lừa đảo

Cuộc gọi lừa đảo bất ngờ ngay khi đang công bố chương trình cảnh giác với lừa đảo

Sáng ngày 19/9, tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã diễn ra buổi công bố series chương trình "Cảnh giác 247". Chương trình sẽ lên sóng 20h00 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV2, bắt đầu từ ngày 4/10/2025.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, hàng loạt vụ lừa đảo tài chính ngân hàng đã xảy ra với nhiều thủ đoạn tinh vi: Giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname), mạo danh cán bộ công an, tòa án, điện lực…lập các ứng dụng đầu tư "ma" kêu gọi lợi nhuận ảo, hay sử dụng công nghệ deepfake AI để chiếm đoạt tài sản. Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước đã rơi vào bẫy, chịu thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

"Chương trình mang sứ mệnh trở thành một "lá chắn thông tin", giúp khán giả cảnh báo bằng cách kịp thời thông tin về các vụ việc lừa đảo mới nhất, vạch trần những chiêu thức lừa đảo tinh vi của các đối tượng bằng giải thích và phân tích của các chuyên gia về an ninh công nghệ và tâm lý học, hướng dẫn và trang bị kỹ năng cho người dân để phòng chống lừa đảo, biến những kiến thức khô khan thành cẩm nang an ninh dễ hiểu, dễ nhớ. Giúp mỗi người dân có khả năng tự bảo vệ mình và cộng đồng, đại diện ê-kíp chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) thông tin về chương trình. Ảnh: VTV

Một tình huống "nằm ngoài kịch bản" xảy ra ngay tại họp báo đó là nhà báo Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của một người xưng là nhân viên điện lực Ba Đình (Hà Nội). Người này nói gia đình của nữ nhà báo chưa thanh toán tiền điện tháng 8/2025 (dù gia đình đã nộp) và đề nghị kết nối zalo để hướng dẫn kiểm tra hóa đơn.

Nhận thấy đây là một ví dụ thực tế, phù hợp với mục đích "phòng chống tội phạm công nghệ cao" mà chương trình "Cảnh giác 247" đang hướng tới nên nhà báo Nguyễn Thu Hà đã bật loa ngoài, công khai toàn bộ cuộc gọi cho những người có mặt trong họp báo nghe. Điều đặc biệt là ngồi đối diện với nhà báo Thu Hà lúc đó là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) của Bộ Công an.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay trong buổi ra mắt chương trình "Cảnh giác 247".

Nhà báo Thu Hà nói thêm rằng, đây là một trong những câu chuyện rất điển hình về vấn nạn lừa đảo bằng công nghệ xảy ra nhan nhản trong thời gian gần đây. Đáng tiếc là nhiều người vì chưa cập nhật được thông tin nên vẫn bị mắc lừa. Và đó là lí do vì sao chương trình "Cảnh giác 247" do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự đồng hành của Cục A05 sẽ lên sóng vào tháng 10 sắp tới.

Lý giải về việc lựa chọn phát sóng là 20h00 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV2, nhà báo Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN, cho biết: "Trước đây, vào khung giờ này chương trình 'Kể chuyện cảnh giác' từng để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ khán thính giả, gắn liền với ý thức bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. 'Cảnh giác 247' trên kênh VTV2 chính là sự kế thừa tinh thần ấy, nhưng ở một phiên bản mới – trực diện hơn, cập nhật hơn và đa nền tảng. Không chỉ cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, thương mại điện tử, tín dụng đen…chương trình còn khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng người dân trong một xã hội số, góp phần bảo vệ an toàn kinh tế và niềm tin của công chúng.

Thượng tá Phạm Công Hải – Phó Trưởng Phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Về phía Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, Thượng tá Phạm Công Hải – Phó Trưởng Phòng 4 - cho biết đây là chương trình rất hữu ích, góp phần tuyên truyền đến người dân các phương thức, thủ đoạn của loại hình tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển và ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội.

"Phương thức hoạt động và thủ đoạn phạm tội của tội phạm công nghệ cao, công nghệ số ngày càng phức tạp và gia tăng. Trong thời gian qua chúng tôi đã đấu tranh, bóc gỡ và triệt phá nhiều đường dây tội phạm nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục hoành hành, nhắm đến mục tiêu là lừa đảo người dân thông qua việc mạo danh các tổ chức tài chính, ngân hàng...

Thông qua chương trình này, hy vọng mỗi người dân sẽ nắm bắt, cập nhật được các phương thức, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, từ đó có biện pháp phòng tránh, ngăn chặn việc bị các đối tượng lợi dụng vào mục đích lừa đảo", Thượng tá Phạm Công Hải nhấn mạnh.

NSND Trọng Trinh không coi mình là người dẫn chuyện mà đặt mình vào nhân vật

Theo đại diện VTV, "Cảnh giác 247" áp dụng format phóng sự điều tra hiện đại theo lối "Hồ sơ vụ án". Cụ thể, mỗi tập là một chuyên án độc lập, tái hiện tình huống có thật. Trong đó, chuyên gia của ngân hàng, chuyên gia tâm lý và các cán bộ của Cục A05 sẽ phân tích thủ đoạn, tâm lý tội phạm và nạn nhân. Chương trình cũng sẽ có đồ họa minh họa trực quan, giúp kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ áp dụng.

Cùng với đó, NSND Trọng Trinh sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chuyện trong từng tập của "Cảnh giác 247". Chia sẻ trong buổi họp báo, NSND Trọng Trinh cho biết, người thân trong gia đình anh từng là nạn nhân của trò lừa đảo qua mạng. Và khi gặp sự việc này, gia đình đã rất hoảng loạn, bối rối… không biết gọi cho ai để nhờ tư vấn. Bản thân anh khi nhận được lời mời đảm nhận vai trò MVC của "Cảnh giác 247" cũng cảm thấy rất trăn trở, lo lắng và áp lực.

Nam nghệ sĩ cho rằng, để chương trình có tính hấp dẫn, cuốn hút người xem, đòi hỏi phải có những câu chuyện, tình huống thực tế sinh động và người dẫn cũng phải có kiến thức về tâm lý tội phạm để đưa ra những phân tích, phán đoán. Ngoài ra, người dẫn chương trình còn là người phải đồng hành cùng nạn nhân để họ thực sự tin tưởng và trải lòng cùng mình.

Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh sẽ đảm nhận vai trò MC của "Cảnh giác 247".

Chia sẻ về cách thức truyền tải, NSND Trọng Trinh nhấn mạnh vai trò quan trọng của cảm xúc và sự chân thành trong lời kể. Anh cho rằng, dù công nghệ AI và các công cụ hiện đại có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế được sự sống động, hấp dẫn và sức thuyết phục mà con người mang lại trong việc truyền thông. "AI chỉ là công nghệ đưa thông tin, còn điều quan trọng là người dẫn chương trình phải truyền tải được cảm xúc để thu hút người xem," nam nghệ sĩ nói.

Lần đầu tiên dẫn một chương trình với chủ đề nhạy cảm và có tính xã hội như vậy, NSND Trọng Trinh không tránh khỏi áp lực nhưng cũng rất tự hào và trân trọng cơ hội này. Anh bày tỏ mong muốn chương trình sẽ ngày càng hoàn thiện, mở rộng và lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức và cảnh giác của người dân.

NSND Trọng Trinh chia sẻ về vai trò trong chương trình "Cảnh giác 247". Video: Ngọc Mai



